زيادة حقول زراعة الحبوب الخريفية في بنسليمان

هسبريس - و.م.ع

أفادت المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان بأن المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية برسم الموسم الفلاحي 2018/2019 بلغت 93 ألف هكتار، أي بزيادة 40 في المائة عن الموسم الفارط، وبنقص ب 9 في المائة بالنسبة لموسم عادي.

وذكرت المديرية، في معطيات خاصة بالموسم الفلاحي الحالي، أنه تم تخصيص مساحة 75 ألفا و9 هكتارات للحبوب الرئيسية، موزعة على 45 ألفا و100 هكتار من القمح اللين، و18 ألفا و200 هكتار من القمح الصلب، و 11 ألفا و790 هكتارا للشعير.

وحسب المصدر ذاته، فإن المساحة المزروعة برسم الموسم الحالي، مرتفعة نسبيا مقارنة بالموسم الماضي، الذي عرف زراعة 72 ألفا و100 هكتار، أي بزيادة 3 آلاف هكتار، غير أنه لم يصل إلى معدل موسم عاد ، الذي يتطلب زراعة مساحة تبلغ 81 ألف هكتار .

وبخصوص زراعة القطاني، أوضحت هذه المعطيات التي حصلت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء من المديرية الإقليمية للفلاحة، أن مجموعها برسم الموسم الفلاحي الحالي بلغ 8 آلاف و225 هكتار، وهي المساحة التي تتعدى معدل موسم عاد، والذي يتطلب زراعة 6 آلاف هكتار، وذلك مقابل 5 آلاف و400 هكتار في الموسم الفارط.

واحتل الفول المرتبة الأولى في القطاني المزروعة هذه السنة ب 3 آلاف و220 هكتار، والعدس بألف و885 هكتارا، والجلبان بألفين و320 هكتارا، والحمص ب 800 هكتار.

وفي ما يخص الزراعات الكلئية، أوضحت المديرية أنه تمت زراعة 10 آلاف و40 هكتار، مرتفعة بذلك عن الموسم الماضي الذي بلغ 8 آلاف و50 هكتارا، ومقتربة من معدل موسم عادي الذي يتطلب زراعة 11 ألف هكتار.

وجاء الشعير على رأس المساحات المزروعة ب 4 آلاف و50 هكتارا، والخرطال ب 4 آلاف و100 هكتار، وفويلية ب 810 هكتار وتريتكال بألف و80 هكتارا.

أما في ما يتعلق بخدمة الأرض، تضيف المديرية، فإن المساحة بلغت 156 ألف هكتار بدل 142 ألفا و350 هكتارا برسم موسم 2017/2018، مشيرة إلى أن مساحة الموسم الحالي فاقت موسم عاديا، والذي يتطلب 145 ألفا و100 هكتار.

وتصدر الحرث العميق عملية خدمة الأرض بمساحة إجمالية بلغت 82 ألف هكتار، والحرث المتوسط بمساحة بلغت 73 ألف هكتار، والحرث بالزويجة بمساحة قدرها ألف و100 هكتار .

وبشأن التساقطات المطرية، أوضحت المديرية الإقليمية للفلاحة، بهذا الخصوص، أن منطقة بنسليمان عرفت خلال الموسم الحالي تساقطات مطرية بلغت 20 ر205 ملم، في حين كانت قد سجلت 169 ملم خلال الموسم الماضي، في حين أن المعدل العادي يبلغ 67 ر232 ملم .

وبخصوص منطقة بوزنيقة، بلغت التساقطات في المجمل 80 ر215 ملم، بينما بلغت 138 ملم في الموسم الماضي، بينما يصل المعدل العادي إلى 60 ر239 ملم.

وأشارت إلى أن المعدل العام بالإقليم من التساقطات بلغ خلال الموسم الحالي 50 ر215 ملم ، مقابل 50 ر153 ملم في موسم 2017/2018، في حين أن المعدل العادي السنوي يبلغ 14 ر236 ملم ( ناقص 9 في المائة ).