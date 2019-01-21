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الرئيسية | مال وأعمال | التساقطات المطرية تطرد "شبح الجفاف" وتنعش آمال الفلاحين المغاربة

التساقطات المطرية تطرد "شبح الجفاف" وتنعش آمال الفلاحين المغاربة

التساقطات المطرية تطرد "شبح الجفاف" وتنعش آمال الفلاحين المغاربة
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 21 يناير 2019 - 19:00

أنعشت التساقطات المطرية الأخيرة آمال الفلاحين المغاربة، خاصة بعد تأخرها لأكثر من ستة أسابيع. وقد أعلنت المديرية الوطنية للأرصاد الجوية استمرار التساقطات طوال الأسبوع الحالي.

وفي هذا الإطار، أبدى عبد الصمد ياحي، مستثمر فلاحي بمنطقة الغرب، تفاؤله بالتساقطات الحالية، وأوضح أنه سيكون لها تأثير جيد على الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الحالي.

من جانبه، قال عبد اللطيف اليونسي، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة تطوان الحسيمة، ضمن تصريح لهسبريس، إن "التساقطات الأخيرة جاءت في وقتها، خاصة في مناطق وسط البلاد وجنوبها"، واصفا الوضع بالمنطقة الشمالية بالعادي.

وأضاف اليونسي أن "وسط البلاد عرف نقصا في الأمطار، والتساقطات الحالية سيكون لها تأثير جيد، خاصة إذا استمرت خلال شهري فبراير ومارس"، وتوقع موسما فلاحيا جيدا.

وقال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، ضمن تصريح لهسبريس، إن البلاد عرفت منخفضا جويا ابتداء من يوم السبت الماضي، يتمركز بجنوب الجزيرة الايبيرية، سيعمل على إمداد المنطقة بمجموعة من السحب التي ستعطي أمطارا تشمل الشمال الغربي للبلاد، وتمتد بعد ذلك إلى السهول الأطلسية شمال أسفي والمناطق الداخلية ومرتفعات الأطلس، إضافة إلى تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير.

وأضاف: "ستكون الأمطار ضعيفة وأحيانا معتدلة بالأطلس المتوسط والشمال الغربي للبلاد، مع رياح معتدلة إلى قوية بالشمال الشرقي والغربي، وستبقى الأجواء ملائمة لمرور مجموعة من السحب الماطرة أحيانا خلال الأسبوع".

ويأتي هذا عقب الإعلان عن توقعات بـ"موسم جيد" بجهة الدار البيضاء سطات التي عرفت تساقطات مطرية مهمة خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، تميزت بتوزيع جيد ومنتظم في جميع أقاليم الجهة، قدر مجموعها بـ194 ميليمترا إلى غاية 16 يناير الجاري، مقابل 136 ميليمترا في الموسم الفلاحي الفارط خلال الفترة نفسها، أي بزيادة 42 في المائة، غير أنه يبقى دون مجموع التساقطات المطرية المسجلة خلال مواسم فلاحية عدة، بنقص يصل إلى 2 في المائة (197 ملم).

وبفضل التساقطات الأولى لشهري أكتوبر ونونبر، شرع الفلاحون في إعداد الأراضي واقتناء البذور المختارة والأسمدة الضرورية لانطلاقة عملية الزرع، علاوة على المساهمة في تحسين المراعي التي عادت بالنفع على قطيع الماشية بالجهة.

وفي المساحات غير المسقية، أدى غياب التساقطات في الشهر الماضي وخلال النصف الأول من شهر يناير الجاري إلى اللجوء إلى استعمال مياه السقي، بسبب تزامن العجز في التساقطات المطرية مع موسم زراعات الحبوب والشمندر السكري.

وبلغ حجم تزويد هذه المساحات بالماء 260 مليون متر مكعب، في حين وصل احتياطي المياه على مستوى المركب المائي المسيرة-الحنصالي 1164 مليون متر مكعب، مقابل 785 مليون متر مكعب في الموسم الماضي (زائد 48 في المائة).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - مغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 19:05
الحمد لله وأخيرا الفلاح المغربي يستبشر خيرا
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15
2 - عبدالصمد الاثنين 21 يناير 2019 - 19:06
الحمد الله العااااااام زين الفلاحة نجحااات الحمد الله
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9
3 - نورة الاثنين 21 يناير 2019 - 19:07
تبارك الله هاد العام غادي يكون العان زين فالفلاحة
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6
4 - صمااااااادو الاثنين 21 يناير 2019 - 19:07
وأخيرااا الحمد الله الخبر ليكيفرح مزااال فهااااد البلاد
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6
5 - فلاح من غرب الشراردة الاثنين 21 يناير 2019 - 19:08
وأخيرا هذا ما كنا ننتظره فبعد أن وضعت الوزارة الوصية استراتيجية العمل الفعالة من اجل النهوض بالقطاع كنا نواجه تحديا كبيرا يتمثل في ندرة التساقطات
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-7
6 - morad الاثنين 21 يناير 2019 - 19:08
الفلاحة الحمد الله نجحات الحمد الله
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6
7 - kamal الاثنين 21 يناير 2019 - 19:08
الحمد لله العام زين هاد العام الفلاحة مستافدين
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3
8 - بشورة الاثنين 21 يناير 2019 - 19:09
الفلاحة هي لي عندنا فهاذ البلاد ان شاءالله خير
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1
9 - عموري الاثنين 21 يناير 2019 - 19:09
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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-28
10 - سماوي الاثنين 21 يناير 2019 - 19:09
العمل بهذه الإستراتيجية سيؤهل المغرب الى تصدر الريادة في تصدير بعض المنتجات الفلاحية الى العالم. بالتوفيق لوزارة الفلاحة
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-13
11 - مهدي الاثنين 21 يناير 2019 - 19:09
الفلاح المغربي يستشعر التغيير الذي حدث في القطاع الفلاحي و اصبح هو المستفيد الاكبر من هذا التطور.
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-9
12 - نور الدين الاثنين 21 يناير 2019 - 19:09
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
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-6
13 - بنوو الاثنين 21 يناير 2019 - 19:10
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد
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-5
14 - تلسوسي الاثنين 21 يناير 2019 - 19:10
بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد 
الوزير دائم الحركة
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-19
15 - مرادو الاثنين 21 يناير 2019 - 19:11
من حق جميع المغاربة الافتخار بوزيرهم في الفلاحة، الذي عبر في أكثر من مناسبة على كونه يسهر على خدمة الوطن و المواطن دون كلل و لا ملل
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-19
16 - أستاذ الاجتماعيات الاثنين 21 يناير 2019 - 19:11
الحمد لله على أمطار الخير.
على ذكر الأشباح و طردها، نأمل في يوم ما قريب طرد شبح الحاج المزعوم
و تعليقاته المقززة التي تسيل بمخاط الحقد و التخلف و الكراهية و عقد النقص.
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3
17 - كنيزو الاثنين 21 يناير 2019 - 19:11
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على ذلك في الكثير من المحافل
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-15
18 - سعسوع الاثنين 21 يناير 2019 - 19:12
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. بالتوفيق
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-5
19 - سامية الاثنين 21 يناير 2019 - 19:13
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
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-5
20 - مرشد الاثنين 21 يناير 2019 - 19:14
الفلاح المغربي مسرور جدا بما حققه المغرب في مجال الفلاحة.
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-3
21 - رشيد من لندن الاثنين 21 يناير 2019 - 19:15
خمسة وخميس .خمسة وخميس خمسة وخميس خمسة وخميس خمسة وخميس خمسة وخميس خمسة وخميس خمسة وخميس خمسة وخميس
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-8
22 - بوعزة الطبل الاثنين 21 يناير 2019 - 19:15
التساقطات المطرية تنوب على العدالة والتنمية في إنعاش الإقتصاد وإخراجه من قاعة الإنعاش. لانامل إلا رحمة الله وعطف الله وكرم الله أما تجار الدين وزبانيتهم فاضغات أحلام وخيوط من دخان.
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-2
23 - Rayyan الاثنين 21 يناير 2019 - 19:16
واللهم سامحنا يا رب شرورنا ملأت الارض و عنان والسماء ومع دلك تنزل علينا القطر فاللهم لك الحمد ولك الشكر
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24 - rachid الاثنين 21 يناير 2019 - 19:18
نحن في مدينة اكادير لم تسقط عندنا قطرة مطر منذ 23 نونبر الماضي الى يومنا هذا. فاللهم ارحمنا بغيثك النافع البلاد والعباد.
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8
25 - مغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 19:28
السلام
الحمد الله على نعمه و نحمده و نشكره على فضله و نطلب منه ان يغفر لنا و يرحمنا و يهدينا امين يارب هدا فضل الله علينا الدي الكل عنده سواسية سواء غني او فقير و يرزقنا الغيت سواء كنا مشركين او مؤمنيين.و لكن اين هم المسؤولين الدين انتخبهم الشعب و صوت لهم لو كانت الامطار و الغيت في يدهم و الله ما سقونا و لو جرعة ماء كلهم يجرون خلف مصالحهم الدنيوية و تامين مستقبل اولادهم و تجارتهم و مشاريعهم المليئة بعرق المساكين و الفقراء من هدا الوطن.الله يهديكم علينا
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26 - عبدالرفبع الاثنين 21 يناير 2019 - 19:32
الحمدلله الذي رزقنا و اطعمنا و سقانا من غير حول منا و لا قوة ، اللهم ادم علينا نعمتك و اغفر لنا تقصيرنا .
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27 - عبدالله الاثنين 21 يناير 2019 - 19:36
الحمد لله *وهو الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ *, المرجوا من عياشة بعض الاحزاب و الوزراء ان يتجنبوا تكرار التعليقات فلسنا في موسم التبراح الانتخابي بعد
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28 - ابو الهنا الاثنين 21 يناير 2019 - 19:38
الحمد لله على نعمته.. المغرب بخير و على خير
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29 - يونس الاثنين 21 يناير 2019 - 19:46
الحقيقة كاين بزاف ديال الفرق في الفلاحة المغربية
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30 - موروكي الاثنين 21 يناير 2019 - 19:47
نتمنى ان يتكلل هذا الموسم بالنجاح.
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31 - mounir paris الاثنين 21 يناير 2019 - 20:04
ربي رحمكم خي وجه دارري صغار و حيوانات كون جات على عمليكم والله متشوفوها تقه الله في شعب البرلمان المغربي
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32 - Kamal الاثنين 21 يناير 2019 - 20:07
غي زيدو فالتقاوس ديالكم. ما زال مبغيتوش تحشمو !
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