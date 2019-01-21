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الرئيسية | مال وأعمال | عاصفة انتقادات تواجه وزير الإسكان في البرلمان

عاصفة انتقادات تواجه وزير الإسكان في البرلمان

عاصفة انتقادات تواجه وزير الإسكان في البرلمان
هسبريس – يوسف لخضر
الاثنين 21 يناير 2019 - 19:34

وجّه عدد من البرلمانيين من المعارضة بمجلس النواب جُملةَ من الانتقادات إلى عبد الأحد الفاسي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب فشل وزارته في تشجيع البناء في العالم القروي للحصول على مساكن لائقة.

وانتقد البرلمانيون، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، التعقيدات التي يواجهها السكان في العالم القروي في الحصول على الشواهد الإدارية للبناء.

وحذّر برلمانيون، في تعقيباتهم على وزير الإسكان، من أن هذه الوضعية المزرية ستدفع سكان القرى إلى الهجرة إلى المدن في ظل غياب التراخيص والشواهد الإدارية الضرورية.

وتفيد إحصائيات رسمية بأن عدد طلبات الرخص للبناء في العالم القروي تصل إلى 42 ألف طلب؛ لكن نسبة منها تلاقي جواباً سلبياً، وهو ما يعرقل مساعي المواطنين هناك في الحصول على سكن لائق في ظل توسع أفراد الأسر.

من جهته، الوزير المسؤول لم يقدم إجابة وافية عن هذا الأمر، وألقى بالمسؤولية على الوكالات الحضرية واكتفى باقتراح يوم دراسي حول هذا الموضوع لتجاوز سوء الفهم.

وفيما يخص السكن الاقتصادي للطبقة المتوسطة، وقف البرلمانيون في أسئلتهم تجاه وزارة الإسكان على ضعف مردودية هذا المنتوج السكني، وطالبوا بإنصاف هذه الفئة من أجل تحريك لعجلة الاقتصاد في المجال العقاري.

ودعا البرلمانيون إلى مواجهة مشكلة الغلاء فيما يخص اقتناء العقار، على الرغم من أنه بدون جودة نظراً لغياب المراقبة البعدية للمساكن، إضافة إلى النسب المتساوية المطبقة من طرف الأبناك.

كل هذه الانتقادات هي الأخرى لم يقدم بخصوصها الوزير أية إجابات للبرلمانيين، حيث قال إن هذه المشاكل تستدعي التعاون مع المنعشين العقاريين من أجل توفير الجودة في مساكن السكن الاجتماعي.

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