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الرئيسية | مال وأعمال | الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف "الصغار"

الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف "الصغار"

الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف "الصغار"
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 21 يناير 2019 - 22:30

ألقى مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالمسؤولية عن البلبلة التي سادت في صفوف التجار الصغار، خلال الأسبوع الماضي، بسبب الفوترة الرقمية، على التجار الكبار.

وقال العلمي، في معرض جوابه على سؤال في الجلسة الشفوية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين: "بعض الناس، ومنهم التجار الكبار، الذين يخافون من دفع الضرائب، تدخلوا في هذا الملف، ودفعوا بالتجار الصغار، الذين هم غير معنيين بالفوترة الرقمية، إلى الإضراب".

مولاي حفيظ العلمي جدّد التأكيد على أنّ التجار الصغار غير معنيين بالفوترة الرقمية، قائلا: "هذا الموضوع وقعت فيه بلبلة، رغم أنّ النصوص القانونية التنظيمية للفوترة الرقمية لم تخرج بعد، ولن تخرج إلا بعد أن يتم التشاور حولها مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع".

وبعث العلمي رسائل طمأنة إلى التجار الصغار من البرلمان، بتأكيده أنّهم لن يخضعوا لنظام الفوترة الرقمية، كما أكد أنّ تعليمات وُجهت إلى الجمارك بعدم مطالبتهم بالإدلاء بالفاتورة الرقمية، وأنّ أعوان الجمارك "يطالبون فقط بالفاتورة العادية، ويقْبلون حتى البُون".

وكانت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عقدت لقاء مطولا دام يومين مع النقابات والجمعيات الممثلة للتجار، الأسبوع قبل الماضي، تمخّض عن اتفاق على تجميد العمل بالمادة 451 من قانون المالية التي أثارت غضب التجار الصغار ودفعتهم إلى خوض إضراب عام يوم الخميس الماضي.

وبدا الوزير الوصي على قطاع الصناعة والتجارة متفائلا بشأن إنهاء الأزمة التي أثارتها المادة 451 من قانون المالية، قائلا: "هادشي غادي يْطفا"، مشيرا إلى أنّ التجار الصغار يمثلون نسبة 80 في المائة من مجموع التجار في المغرب.

وبخصوص حماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة من الأسواق الكبرى، قال العلمي إنّه تدخّل لدى صاحب إحدى الأسواق الأجنبية الكبرى، التي تستورد 90 في المائة من السلع التي تبيعها في المغرب من الخارج، وتمّ خفض النسبة إلى 50 في المائة حاليا.

وأشار الوزير ذاته إلى أنّ الأسواق الكبرى في المغرب وصل عددها إلى غاية متم سنة 2018 إلى 539، بعدما كان عددها لا يتجاوز 14 متجرا فقط إلى حدود سنة 2000.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ملووكي الاثنين 21 يناير 2019 - 22:43
هذا الوزير تكلم فأقنع بالتوفيق له
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-7
2 - ياسمين الاثنين 21 يناير 2019 - 22:44
الوزير العلمي من انجح وزراء الحكومة، كفاءة عالية و مسؤولية كبيرة ووضوح تام لا غبار عليه فيما يتعلق بقضية التجار
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-4
3 - Lmarrakechi الاثنين 21 يناير 2019 - 22:46
Moi aussi je ne veux pas payé les impots et les taxes ! je touche déja un salaire mérdique !! c'est quoi ce soit disant pays ou les pauves paye les taxes et les riches non ?? déja les footballeur, les soit disant artiste maintenant c'est le tour au grossiste ! pays de m**de
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5
4 - اعمال الاثنين 21 يناير 2019 - 22:47
حزب التجمع مع التجار في السراء و الضراء.
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-4
5 - يومي الاثنين 21 يناير 2019 - 22:47
هاد السيد ذكي وكيعرف كيفاش يتصرف مع بحال هاد المواقف
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-9
6 - بليد الاثنين 21 يناير 2019 - 22:49
التجار الصغار ليسوبأغبياء،هم يعرفون أنهم اللحقون ،سترتفع ضرائبهم الجزافية.
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9
7 - mre الاثنين 21 يناير 2019 - 22:50
البلاد تقترب من السيبة الكل يتحدى القانون و الدولة.
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0
8 - فقير الاثنين 21 يناير 2019 - 22:51
إلغاء هذا القانون هو الحل وليس التجميد إن كنتم تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر
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3
9 - Said الاثنين 21 يناير 2019 - 22:52
اعجبتني حقا مقولة :" تدخل الوزير لدى اخد اكبر الأسواق....."
يعني كصديق أو كوزير أو كمسؤول تحت مراقبة البرلمان والشعب أو " غير بيناتنا"!!؟؟؟؟؟؟؟؟
لا اله الا الله محمد رسول الله.
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3
10 - Mogador الاثنين 21 يناير 2019 - 22:54
الجميع يعلم أن الكبار لا يدفعون الضرائب، و الإحصائيات تقول أن نسبة كبيرة من الشركات لا تدفع الضرائب و حتى إن أرادت الدولة الضغط على البعض منهم فهي تقوم بتسويات يتم بموجبها تخفيض الضرائب بنسب كبيرة.
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-1
11 - سوسي الاثنين 21 يناير 2019 - 22:54
مشكور السيد الوزير على هذا القرار
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-5
12 - Majid Rifi الاثنين 21 يناير 2019 - 22:55
وزير تحدث مع صاحب أسواق كبرى كان يستورد 90% من السلع فتحدث معه على تقليص استراد السلع إلى 5%.(مافهمت والو).بالنسبة للتجار الكبار فإدارة الضرائب لديها قاعدة بيانات حول رقم المعاملات التي يقومون به. المتغى من هذا القانون هو الوصول إلى الرقم الحقيقي للمعاملات التي يقوم به التجار الصغار.
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0
13 - مول الزريعة الاثنين 21 يناير 2019 - 22:58
ملي إساليو معا الكبار إجولينا حتى حنا لا للفوترة لا للقانون 145
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0
14 - Hamido الاثنين 21 يناير 2019 - 22:58
طبعا الكبار هم السبب وأنت واحد منهم بعت مجموعتك لأحد المقربين من رئيس جنوب أفريقيا وييقال أن المبلغ تجاوز المليار دولار ولم تدفع الضريبة وقلت أن الصفقة تمت في ضروف تراعي مصلحة الوطن.يعني انك تساهلت في الصفقة من أجل كسب ود جنوب أفريقيا التي تؤازر البوليساريو من أجل استمالتها. المهم نحن مع الضريبة مقابل مواطنة حقيقية وقضااااااء نزيه.
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0
15 - ابو زيد الاثنين 21 يناير 2019 - 22:59
شيئان لا ثالث لهما.اما الوزير يتكلم عن دولة أخرى أو انا أعيش في دولة أخرى. وبذلك مغاربة آخرون.ما نسمعه من التجار الصغار .الصغار.غير ما أدلى به الوزير .ثم إذا و قعدت لبس في الموضوع فموقع قوتكم يخول لكم رفع اللبس عنا.كما اقترح عليكم مناقشة قوانين المالية في التلفزة المغربية دون حضور البرلمانيين لأنهم لا يمثلون هذا الوطن . وإلا ما موقعهم من ما حدث و ديباجة القوانين مرت أمام انوفهم المزكمة.
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16 - المتتبع الاثنين 21 يناير 2019 - 23:02
السيد العلمي مع كامل احترامي لك القوانين الماسة بطبقة التجار سواءا الصعار او الكبار قبل اتخاذها والتصويت عليها من طرف المجلس المحكومي والبرلمان يجب ان يؤخذ راي الطبقة المعنية زمن التخاذ القرارات في ابمكاتب ولى وانقضى والنتيجة ها هي امامك الرش وترة الالكترونية لم تكون وليدة قانون المالية 2019 بل في القانون المالي 2018 ولكن تضامن التجار فاجاكم وردختم للمطالب لاجله مستقبلا القرارات تدرس مع المعنيين بالامر قبل اتخاذها كفى استهتارا بهذا الشعب وعليه وجب على الجهات المعنية اي وزارة المالية تاطير تجار درب عمر لانهم لا يعرفون الا البون والتجارة عندهم ابا عن جد وهذا ابتاطير يكون بمدهم بالالات المعلوماتية وكذالك التطبيق ومنحهم على الاقل سنتين ليتاقلموا مع هذا الملود الجديد
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17 - moi الاثنين 21 يناير 2019 - 23:04
السي العلمي، خلص انت الاول 80 مليار سنتيم الخاصة بك TVA، و الضريبة على البيع سهام للتأمين عاد تكلم على سيادك.
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18 - الامور واضحة الاثنين 21 يناير 2019 - 23:04
التاجر الكبير او التاجر مول الشكارة يخاف من الضريبة والتي هى اصلا حق للمغاربة كلهم .يتهرب من دفعها يعني يتهرب من اصلاح المستشفيات و اصلاح البلاد . فعلا كل من يريد الاصلاح كيفما كان نوع الاصلاح يتعرض لترهيب . التاجر الكبير يستعمل التجار الصغار كورقة ضغط على الحكومة لكي لاتقترب منه لانه يربح اعلى من موظفو الطبقة البرجوازية.
بدون ان يعلم به احد فإن دفع الضريبة هي مساعدة لابناء وطنك توفر لهم ماهو ضروري في الحياة
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19 - اسماعيل الاثنين 21 يناير 2019 - 23:06
ههههه يكفى. اين كنا من قبل هدا القرار وهل هو ١٤٥ أو ٤٥١
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