السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية

هسبريس ـ محمد لديب

ساهمت صادرات الشركات المغربية العاملة في مجال الصناعات الغذائية وصناعة السيارات في إنعاش المبادلات التجارية بين الرباط والقاهرة خلال السنة الماضية.

واستطاعت الشركات المغربية تعزيز مكانتها في السوق المصري؛ إذ بلغ إجمالي صادراتها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 ونهاية شتنبر 2018 ما يربو عن 1.2 مليار درهم.

وبلغت واردات مصر من السيارات المصنعة في المغرب ما يقارب 407 ملايين درهم خلال سنة 2018، مقابل 374 مليون درهم في سمة 2017، أي بزيادة بقيمة 43 مليون درهم.

ورفع المغرب صادراته من المنتجات المعدة للاستهلاك بنحو 26 مليون درهم، وانتقلت قيمتها الإجمالية من 385 مليون درهم في سنة 2017 إلى 411 مليون درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.

واستوردت الشركات المصرية ما يربو عن 225 مليون درهم من المنتجات الغذائية والمشروبات ما بين 2017 و2018، وما يناهز 12 مليون درهم من التجهيزات الصناعية.

ويؤكد المسؤولون المغاربة والمصريون أنهم يسعون إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط والقاهرة، وتقوية مسار التكامل بينهما الذي يقولون إنه "يعد الخيار الأفضل لتطوير علاقتهما الاقتصادية، من خلال بناء نوع جديد من الشراكة يستند إلى تطور القطاع الخاص فيهما، ودعم الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، وتشكيل مجموعات عمل في إطار اللجنة العليا المشتركة".

وأبدى المسؤولون المصريون رغبتهم في استئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية المغربية المشتركة، الوحيدة التي تعقد على مستوى القمة، والانتظام في عقد آلية التنسيق السياسي والاستراتيجي بين البلدين، لتحقيق الشراكة الاقتصادية التي يتطلع إليها البلدان.

يشار إلى أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2017 سجل ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 5 في المائة، بما مجموعه 37.2 مليار درهم في 2017، وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2019.