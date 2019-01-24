ارتفاع بنسبة 21% للمسافرين في "مراكش المنارة"

هسبريس ـ و.م.ع

سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار مراكش المنارة الدولي ارتفاعا بلغت نسبته 20,92 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك مقارنة مع السنة ما قبلها .

وحسب إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فإن خمسة ملا يين و279 ألفا و575 مسافرا استعملوا مطار مراكش المنارة في تنقلهم في الفترة مابين فاتح يناير ومتم شهر دجنبر من السنة الماضية، مقابل أربعة ملايين و366 ألفا و263 مسافرا خلال سنة 2017 .

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته، إلى أن شهر دجنبر الماضي، سجل ما مجموعه 489 ألفا و250 مسافرا استعملوا مطار مراكش المنارة في تنقلهم خلال هذه الفترة، مقابل 403 آلاف و551 مسافرا خلال نفس المدة من سنة 2017، أي بنسبة نمو بلغت 24, 21 في المائة .

وبالنسبة للخطوط الخمسة الأولى من حيث عدد المسافرين خلال السنة الماضية على الصعيد الوطني، فقد احتل الخط الجوي الرابط بين مراكش وباريس أورلي المرتبة الثانية بـ590 ألفا و24 مسافرا، (وهو ما يمثل 94, 2 في المائة من مجموعة حركة النقل الجوي بالمملكة)، وفي المرتبة الخامسة الخط الجوي الرابط بين مراكش وغاتويك بلندن بـ352 ألفا و617 مسافرا ( 76, 1 في المائة) .