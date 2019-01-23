مزوار: أؤمن بالعمل الجماعي .. وسفرياتي تخدم مصالح "الباطرونا"

هسبريس - عبد الإله شبل

شدد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، على أنه يدافع عن القضايا التي تهم الشركات، وعلى رأسها التخفيضات في الضرائب على القيمة المُضافة.

مزوار الذي كان يتحدث صباح اليوم الأربعاء في لقاء بأحد فنادق الدار البيضاء، قال: "منذ انتخابي، عملت على الدفاع عن القضايا التي تهم الشركات، وخاصة تخفيضات الضرائب"، متسائلا: "ما جدوى الذهاب إلى المقاولات والحديث إليها عن الاستثمار وفرص الشغل بينما هي تغرق وتواجه أوضاعا صعبة؟"، موضحا أن "إجراء TVA هو الذي يهمها".

وأضاف: "قدمنا رأينا ولعبنا دورنا في الدفاع عن مصالح المقاولة أمام الحكومة، وتحركنا بناء على مقاربة معينة"، موردا أن "الباطرونا لم تذهب لمناقشة قانون المالية بأيدٍ فارغة ولكنها حضرت وعملت على رفض كل ما يتعارض مع مصالح المقاولات".

ووجه رئيس الباطرونا رسائل متعددة إلى أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مفادها أنه سيعمل على تغيير النمط التدبيري الذي كانت تنهجه سلفه مريم بنصالح، قائلا: "لي أسلوبي الخاص، أؤمن بالعمل الجماعي، وأحمل المسؤولية لمن حولي، وأثق بهم، وأمنحهم الفرصة للعمل".

وتابع وزير المالية والاقتصاد السابق متسائلا: "ماذا ينفع أن يكون للباطرونا رئيس ونائب رئيس فقط معروفان وفي الواجهة؟"، مجيبا أن "الباطرونا في حاجة اليوم إلى جميع مواردها البشرية وأطرها".

ودافع مزوار عن العمل الذي يقوم به منذ انتخابه على رأس "CGEM" بسبب الانتقادات التي توجه إليه لكثرة سفرياته إلى الخارج، قائلا: "إن 90 في المائة من وقتي خصصته للاتحاد منذ انتخابي، وكانت هناك تظاهرات ومهمات على الصعيد الدولي لا بد أن أشرف عليها"، مضيفا: "على المستوى الدولي، قمت بما كان يجدر بي فعله، 50 مهمة خلال 4 أشهر".

وشدد المتحدث وهو يخاطب أعضاء الاتحاد على أن "الفترة ما بين شتنبر ودجنبر كانت حافلة بالأحداث، ولا بد من وقف الخلط بين الأمور، أنا رئيس الاتحاد وأتنقل على حسابه ولن أصرف في مهماتي من جيبي ومن مالي الخاص".

وختم رئيس الاتحاد العام لمقولات المغرب كلمته بالتأكيد على أن "الباطرونا لا بد أن يكون لها ممثلوها وقنواتها الخاصة مع الفاعلين الاجتماعيين، وهذا ما نشتغل عليه حاليا، وهناك مواضيع عدة في صلب اهتماماتنا حاليا، وهي التشغيل والمقاولات الصغرى".