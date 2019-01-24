"جائزة النجاعة الطاقية" تؤول إلى "الوكالة المغربية"

هسبريس من الرباط

نالت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مؤخرا في أبوظبي "جائزة النجاعة الطاقية" تقديرا لمبادراتها وابتكاراتها في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل حول "أنظمة كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية والتعدينية" نظمت في مدينة العين بإمارة أبوظبي برعاية وزير الطاقة والصناعة الاماراتي سهيل المزروعي وبشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمجموعة الاماراتية"أركان" المتخصصة في مواد البناء .

وفي كلمة بالمناسبة ، أشاد عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالجهود التي تبذلها الوكالة المغربية في ما يتعلق بتفعيل السياسيات العمومية في مجال الانتقال الطاقي واعتماد مقاربة مبتكرة في تنفيذ مختلف البرامج التي تقوم بها الوكالة.

من جهة أخرى، أبرز الصقر الاهتمام المتزايد للدول العربية بتنفيذ استراتيجيات النجاعة الطاقية.

وقال المنظمون إن هذه الورشة توخت أساسا الاطلاع على الأساليب والنظم الحديثة لإدارة وتحسين النجاعة الطاقية وتطبيقاتها في المنشآت الصناعية والتعدينية، وكذا التعرف على التجارب العربية و العالمية في تحسين هذه النجاعة ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المختصين المشاركين من مختلف الدول العربية ومن المنظمات الدولية والإقليمية.

وللتذكير ، فقد أدرج المغرب النجاعة الطاقية كمحور يحظى بالأولوية في استراتيجية الطاقة الوطنية ، من خلال اعتماد سلسلة من التدابير المتعلقة بالنجاعة الطاقية في مختلف القطاعات ، لا سيما في الصناعة.