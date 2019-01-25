صادرات الصناعة التقليدية تعتلي صدارة 2018

هسبريس من الرباط

قالت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إن "صادرات الصناعة التقليدية حققت خلال سنة 2018 تطورا جيدا، حيث سجلت نسبة تقدم تعادل 18.4% مقارنة مع سنة 2017".

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "النحاسيات تتواجد على رأس المنتوجات التي عرفت طلبا خارجيا قويا خلال سنة 2018، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى نسبة التطور وسجلت نسبة توازي 84%مقارنة مع سنة 2017، وهذا التطور القوي عرفته أيضا صادرات الأغطية التي سجلت نسبة تقدم بلغت 83%".

وأضاف البلاغ أن "الأداء الجيد كان أيضا من نصيب منتوجات الفخار/الحجر(49%)، ومنتوجات الحديد المطروق والخشب (30% لكل منهما) مقارنة مع سنة 2017"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "صادرات المنتوجات النباتية شهدت أيضا تطورا جيدا (28%)، لتتمركز بذلك قبل الزرابي التي عرفت تطورا طفيفا خلال سنة 2018 يوازي 4%".

وعلى صعيد مساهمة مختلف المنتوجات في رقم معاملات التصدير، يضيف البلاغ، "تحقق ثلاث مجموعات من منتوجات الصناعة التقليدية وهي الفخار/الحجر، الملابس التقليدية والزرابي مجموع 51% من القيمة الإجمالية للصادرات (20% و16% و15% على التوالي)".

وورد ضمن بلاغ الوزارة أن "صادرات الصناعة التقليدية المغربية نحو الدول الأوروبية حققت، خلال سنة 2018، نموا جيدا (14%)، حيث تصدرت فرنسا قائمة هذه الدول، بتسجيلها نسبة تطور توازي52% مقارنة مع سنة 2017، متبوعة بإيطاليا (46%)، ثم إسبانيا التي تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة نمو تعادل 15%".

وبعدما أشار البلاغ إلى أن "الصادرات اتجاه باقي الدول الأوروبية، بما فيها الدول الإسكندنافية، شهدت كذلك تطورا مهما (17%) مقارنة مع سنة 2017"، أكّدت الوزارة أن "الولايات المتحدة الأمريكية أبدت طلبا قويا على منتوجات الصناعة التقليدية المغربية خلال السنة الماضية، وحققت بذلك نسبة تطور جيدة تعادل 32%. كذلك الشأن بالنسبة للصادرات اتجاه الدول العربية التي ارتفعت بنسبة 19%".

أما بخصوص حصص مختلف الدول من رقم معاملات التصدير، فتواصل الدول العربية تمكنها من أكبر حصة (29%)، متبوعة عن قرب بالولايات المتحدة الأمريكية التي تحافظ على حصة جيدة (26%)".

وشهدت الصادرات التي تمر عبر طنجة نموا قويا خلال سنة 2018، يضيف البلاغ، "حيث سجلت نسبة تطور بلغت 69% مقارنة مع سنة 2017. وتأتي مراكش في المرتبة الثانية من خلال نسبة نمو تعادل 31%، تليها عن قرب الدار البيضاء بـ30%".

وعلى صعيد مساهمة المدن المصدرة في رقم معاملات التصدير، أشارت الوزارة إلى أن "الدار البيضاء ومراكش تظلّان أهم محورين مصدرين لمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية، حيث ساهمتا بحصة ناهزت (81%)، مع تموقع الدار البيضاء كعادتها في المرتبة الأولى".