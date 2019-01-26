ليالي المبيت السياحية ترتفع بـ17% في فاس

هسبريس - و.م.ع

سجلت ليالي المبيت بالوحدات السياحية المصنفة في مدينة فاس ارتفاعا بنسبة 17 في المائة إلى غاية متم شهر نونبر 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

ووفق أحدث معطيات المرصد الوطني للسياحة، فإن نحو 860 ألف و131 ليلة سجلت خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2017، مقابل مليون و7 آلاف و804 ليلة في نفس الفترة من العام 2018.

وبلغ عدد الوافدين على الفنادق المصنفة بفاس إلى غاية نونبر 2017 ما مجموعه 457 ألف و641 سائحا، بينما وصل العدد في نفس الفترة من السنة الماضية 539 ألف و372 سائحا، أي بزيادة نسبتها 18 في المائة.

وتابع المصدر أن معدل الإقامة خلال هذه الفترة كان في حدود يومين كما هو الشأن خلال الشهر ذاته من العام 2017.

ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع المسجل في الأسواق المصدرة، منها على الخصوص إيطاليا والصين وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا والبلدان العربية.

وخلال شهر نونبر لوحده، سجلت ليالي المبيت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2017 بمجموع بلغ 94 ألف و804 ليلة.

وبخصوص مستوي ملء الغرف، فقد بلغ العدد في نونبر 4486 وحدة منها 1190 في صنف 5 نجوم، و1272 (4 نجوم)، و696 (3 نجوم)، فضلا عن 753 غرفة في دور الضيافة.

وفي 2017، سجل ما مجموعه 947 ألف و749 ليلة سياحية بمختلف الوحدات السياحية المصنفة بفاس، بما يعزز الدور الذي يضطلع به القطاع السياحي في تكريس مكانة وصيت العاصمة الروحية للمملكة.

ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 39 في المائة مقارنة مع سنة 2016 التي لم يتجاوز فيها عدد ليالي المبيت السياحية بهذه الوحدات 683 ألف و52 ليلة، وفق المرصد.