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الرئيسية | مال وأعمال | بنك "CIH" يطلق البطاقة الدولية الجديدة "GO"

بنك "CIH" يطلق البطاقة الدولية الجديدة "GO"

بنك "CIH" يطلق البطاقة الدولية الجديدة "GO"
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 25 يناير 2019 - 13:20

في يوم 22 يناير الجاري، قام بنك القرض العقاري والسياحي (CIH)، بشراكة مع المركز المالي البنكي وماستر كارد، بإطلاق أول بطاقة بنكية للدفع تحمل علامتي المركز المالي البنكي وماستر كارد والتي أطلق عليها اسم "GO"، معلنا بذلك صدور أول بطاقة تحت علامة وطنية (المركز المالي البنكي) والتي من الممكن استعمالها في الخارج.

وبهذه المناسبة، جرى تنظيم حفل إطلاق بطاقة "GO" بمقر بنك القرض العقاري والسياحي؛ وذلك بحضور كل من أحمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك، ووخالد الجبالي، رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط لماستر كارد، وميكاييل الناصيري، المدير العام للمركز المالي البنكي.

ويندرج إطلاق بطاقة "GO" في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 10 يوليوز 2018 بين المركز المالي البنكي، الفاعل التاريخي والمرجعي في مجال الدفع الإلكتروني بالمغرب، وبين ماستر كارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية الخاصة بالدفع.

وتعتبر "GO" بطاقة دولية تمكّن من القيام بعمليات السحب والدفع عن طريق "CONTACT" أو "SANS CONTACT" بالمغرب والخارج، فضلا عن القيام بعمليات الشراء عن طريق الأنترنيت على المواقع الإلكترونية المغربية والأجنبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد الجبار الجمعة 25 يناير 2019 - 13:51
ما هي تكاليف استعمال هذه البطاقة ؟؟
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2 - مغربي أمريكي الجمعة 25 يناير 2019 - 14:10
الجالية المغربية في أمريكا تريد بنك مغربي في نيويورك مع إمكانية فتح حساب بالدولار و ليس الدرهم. جميع الدول عندها أبناك هنا حتى الهند عندها فروع في أحياء يقطنها الهنود و الباكستانيين و البنغلاديش.
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