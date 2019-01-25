24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:45
|16:30
|18:55
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادث مروع في ولاية أمريكية يتسبب في وفاة 3 أشخاص
- التنمر عبر الإنترنت .. جريمة يُعاقب عليها بالسجن في ميشيغان
- كيف كان يبدو مستقبل البشرية في 1900؟ .. توقعات فنان فرنسي
- حديث حول الهوية والشخصية المغربية
- نقش على مرمر شاهدتي
لافروف يحمل ملفات ''ثقيلة'' إلى الرباط .. الصحراء والأمن والطاقة (5.00)
نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن إلى الوراء بانهيار "سلام طالبان" (5.00)
- مبروكي: المغربي يُهمل نظافته .. "الثور المْعْيافْ ما يْرْبّي كْتافْ" - (90)
- حفل فنان فرنسي في "عيد الحب" يؤجج غضب مناهضي التطبيع - (75)
- التجنيد الإجباري بالمغرب .. الإحصاء والانتقاء ووضعية الجاليات - (69)
- معتقلو الريف يفقدون "ثقة الدولة" والأسر تستنجد بمحامين أجانب - (69)
- تسليم قاتل الطالب "إزم" للمغرب يستنفرُ فُلول البوليساريو بمدريد - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنك "CIH" يطلق البطاقة الدولية الجديدة "GO"
في يوم 22 يناير الجاري، قام بنك القرض العقاري والسياحي (CIH)، بشراكة مع المركز المالي البنكي وماستر كارد، بإطلاق أول بطاقة بنكية للدفع تحمل علامتي المركز المالي البنكي وماستر كارد والتي أطلق عليها اسم "GO"، معلنا بذلك صدور أول بطاقة تحت علامة وطنية (المركز المالي البنكي) والتي من الممكن استعمالها في الخارج.
وبهذه المناسبة، جرى تنظيم حفل إطلاق بطاقة "GO" بمقر بنك القرض العقاري والسياحي؛ وذلك بحضور كل من أحمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك، ووخالد الجبالي، رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط لماستر كارد، وميكاييل الناصيري، المدير العام للمركز المالي البنكي.
ويندرج إطلاق بطاقة "GO" في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 10 يوليوز 2018 بين المركز المالي البنكي، الفاعل التاريخي والمرجعي في مجال الدفع الإلكتروني بالمغرب، وبين ماستر كارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية الخاصة بالدفع.
وتعتبر "GO" بطاقة دولية تمكّن من القيام بعمليات السحب والدفع عن طريق "CONTACT" أو "SANS CONTACT" بالمغرب والخارج، فضلا عن القيام بعمليات الشراء عن طريق الأنترنيت على المواقع الإلكترونية المغربية والأجنبية.