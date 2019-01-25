هذه معطيات حول تنقلات الطبقة العاملة بالمغرب

هسبريس - أمال كنين

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن حوالي 22 في المائة من أكثر من 10 ملايين و680 ألف شخص من الطبقة العاملة يتنقلون داخل مدار الجهة نفسها للوصول إلى مكان عملهم، وحوالي 70.6 بالمائة منهم يعيشون داخل المدار الحضري.

وأوضحت المندوبية ضمن مذكرة لها أن 66.3 بالمائة من العمال يغيرون محلات سكنهم من أجل الالتحاق بمقرات سكنهم، 36.6 بالمائة منهم يستقرون بجهة الدار البيضاء -سطات، و16.5 بالماء بجهة الرباط القنيطرة، و13.2 بالمائة بجهة سوس ماسة.

وأوضحت الوثيقة أن 575 ألف شخص يغادرون أقاليم سكناهم من أجل الوصول إلى محل عملهم، فيما 67 ألف شخص يشتغلون خارج الجهة التي يقيمون بها.

وتؤكد المندوبية أن وسيلة النقل الأولى التي يعتمد عليها الأشخاص الذين يعملون بالمدار الحضري نفسه الذي يقطنون به تتمثل في سيارة الأجرة بنسبة 21.1 بالمائة، أو المشي بنسبة 20.3 بالمائة، ثم السيارة الشخصية بنسبة 18.9 بالمائة، أو النقل المؤسساتي بنسبة 11.9 بالمائة؛ فيما تأتي حافلات النقل العمومي في الرتبة الأخيرة بنسبة 9.6 بالمائة.

وسبق أن أظهرت أرقام المندوبية أن وضعية سوق الشغل على مستوى الجهات والأقاليم تعرف تفاوتاً من جهة إلى أخرى، وهو ما يعكس غياب جهوية حقيقية قادرة على خلق فرص شغل بشكل متساو بين جميع مناطق المملكة؛ إذ تضم خمس جهات نسبة %72.5 من مجموع النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق على مستوى التراب الوطني. وتحتل جهة الدار البيضاء-سطات المركز الأول بنسبة 22.7% من مجموع النشيطين، تليها جهة مراكش-آسفي (14%)، والرباط-سلا-القنيطرة (13.4%)، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11.3%) وجهة فاس-مكناس نسبة 11.2 بالمائة.

وتسجل أربع جهات من المملكة معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (47%): الداخلة-وادي الذهب (71%)، الدار البيضاء-سطات (50.8%)، مراكش-آسفي (50.7%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (48.8%). في المقابل سجلت أدنى المعدلات بجهتي العيون الساقية الحمراء (36.5%) ودرعة-تافيلالت 41.9 بالمائة.

هذا ويتمركز ثلاثة أرباع العاطلين (74.1%) بخمس جهات من المملكة؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 24% من العاطلين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (16.3%)، وجهة فاس-مكناس (11.5%)، وجهة مراكش-أسفي (11.3%) والجهة الشرقية بـ11.2 بالمائة.