24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4516:3018:5520:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. العثور على جثة رضيع بالحي الحسني لبرشيد (5.00)

  2. نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن إلى الوراء بانهيار "سلام طالبان" (5.00)

  3. ماكدونالد: هذه آفاق العلاقات المغربية البريطانية بعد تطبيق "بريكسيت" (5.00)

  4. الملك محمد السادس يجدد دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب (5.00)

  5. "هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | هذه معطيات حول تنقلات الطبقة العاملة بالمغرب

هذه معطيات حول تنقلات الطبقة العاملة بالمغرب

هذه معطيات حول تنقلات الطبقة العاملة بالمغرب
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 25 يناير 2019 - 19:50

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن حوالي 22 في المائة من أكثر من 10 ملايين و680 ألف شخص من الطبقة العاملة يتنقلون داخل مدار الجهة نفسها للوصول إلى مكان عملهم، وحوالي 70.6 بالمائة منهم يعيشون داخل المدار الحضري.

وأوضحت المندوبية ضمن مذكرة لها أن 66.3 بالمائة من العمال يغيرون محلات سكنهم من أجل الالتحاق بمقرات سكنهم، 36.6 بالمائة منهم يستقرون بجهة الدار البيضاء -سطات، و16.5 بالماء بجهة الرباط القنيطرة، و13.2 بالمائة بجهة سوس ماسة.

وأوضحت الوثيقة أن 575 ألف شخص يغادرون أقاليم سكناهم من أجل الوصول إلى محل عملهم، فيما 67 ألف شخص يشتغلون خارج الجهة التي يقيمون بها.

وتؤكد المندوبية أن وسيلة النقل الأولى التي يعتمد عليها الأشخاص الذين يعملون بالمدار الحضري نفسه الذي يقطنون به تتمثل في سيارة الأجرة بنسبة 21.1 بالمائة، أو المشي بنسبة 20.3 بالمائة، ثم السيارة الشخصية بنسبة 18.9 بالمائة، أو النقل المؤسساتي بنسبة 11.9 بالمائة؛ فيما تأتي حافلات النقل العمومي في الرتبة الأخيرة بنسبة 9.6 بالمائة.

وسبق أن أظهرت أرقام المندوبية أن وضعية سوق الشغل على مستوى الجهات والأقاليم تعرف تفاوتاً من جهة إلى أخرى، وهو ما يعكس غياب جهوية حقيقية قادرة على خلق فرص شغل بشكل متساو بين جميع مناطق المملكة؛ إذ تضم خمس جهات نسبة %72.5 من مجموع النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق على مستوى التراب الوطني. وتحتل جهة الدار البيضاء-سطات المركز الأول بنسبة 22.7% من مجموع النشيطين، تليها جهة مراكش-آسفي (14%)، والرباط-سلا-القنيطرة (13.4%)، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11.3%) وجهة فاس-مكناس نسبة 11.2 بالمائة.

وتسجل أربع جهات من المملكة معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (47%): الداخلة-وادي الذهب (71%)، الدار البيضاء-سطات (50.8%)، مراكش-آسفي (50.7%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (48.8%). في المقابل سجلت أدنى المعدلات بجهتي العيون الساقية الحمراء (36.5%) ودرعة-تافيلالت 41.9 بالمائة.

هذا ويتمركز ثلاثة أرباع العاطلين (74.1%) بخمس جهات من المملكة؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 24% من العاطلين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (16.3%)، وجهة فاس-مكناس (11.5%)، وجهة مراكش-أسفي (11.3%) والجهة الشرقية بـ11.2 بالمائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mohamed islam الجمعة 25 يناير 2019 - 20:42
مدينة سلا.. كوووولشي راكب فالطوبيس.. وكووولشي مامخلصش.. فحال الى راكب فالسفينة يأتيك الهواء من كل جهة نتيجة التكسير الذي لحق بها. اما السائق اذا وقف فالمحطة عرفو راه ولد الناس وباغي يدير الخير. خصك تخرج مع 7 وغادي تركب تال 8 وماتوصل للرباط للخدمة تال 9. هذا نتيجة غياب سيارات الاجرة الكبيرة وامتناعها عن النقل لمدينة الرباط صباحا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - سلام الصويري الجمعة 25 يناير 2019 - 20:44
عندما تم تدمير البادية وإفراغها من سكانها واصبحت منكوبة نتيجة سياسة الاهمال تنقل ملايين المواطنين واستقروا في غالبيتهم في هوامش المدن وتكونت أحزمة الفقر في هوامش الحواضر وأصبحوا لاجءين وصاروا يكونون الأغلبية من اليد العاملة من الأباء الى الابناء يخضعون لاستغلال بشع من صرف المشغلين من جعة ويجدون صعوبة كبيرة في التنقل الى داخل الحواضر لقلة او انعدام او اهتراء وساءل النقل اما الدولة فلم تفعل شءيا للتقليل من صعوبة التنقل حيث يعيش القطاع في فوضى وتسيب رهيب لانعدام دور الدولة في الضبط والانضباط وتسلط رموز الفساد السلطوي والانتخابي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.