الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار

هسبريس - و.م .ع

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بـ0,15 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ 0,15 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 17 و23 يناير 2019.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية لهذا الأسبوع، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف المصدر ذاته أنه، إلى غاية 18 يناير، استقر صافي الاحتياطات الدولية من أسبوع إلى آخر عند 229 مليار درهم، بينما سجل تراجعا على أساس سنوي بنسبة 4,7 في المائة.

وبخصوص التدخلات في سوق النقد، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 70,5 مليار درهم، منها 68 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2,27 في المائة، فيما سجل حجم المبادلات 3,6 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 23 يناير (تاريخ الاستحقاق 24 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 71 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر نفسه أن مؤشر مازي ارتفع خلال الفترة ما بين 17 و23 يناير بنسبة 1,4 في المائة ليستقر بذلك أداؤه منذ بداية السنة في0,7 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس الارتفاع المسجل في المؤشرات القطاعية بـ 2,8 في المائة لقطاع "الاتصالات"، وبـ1,6 في المائة لقطاعي "المعادن" و"الأبناك".

وأشارت المذكرة إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 600 مليون درهم مقابل 887,1 مليون درهم في الأسبوع المنصرم، مسجلة أنه في السوق المركزية بلغ الحجم اليومي المتوسط 113,5 مليون درهم مقابل 52,5 مليون درهم الأسبوع المنصرم.