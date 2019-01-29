شركة مغربية تستثمر في "تكنولوجيا الأبعاد التسعة"

هسبريس - مصطفى شاكري

لم يعد الاستثمار في التكنولوجيا متعددة الأبعاد مقتصرا على المستثمرين الأجانب، وإنما أصبح المغاربة يقدمون على نقل هذه التجربة إلى المملكة، في ظل انعدام أماكن الترفيه وقلة القاعات السينمائية؛ فقد قام أحد الشباب بإدخال تكنولوجيا "الشرنقة تساعية الأبعاد" (9D) لأول مرة إلى المغرب.

وبادر أحد الشباب، الذي يمتلك شركة ناشئة متخصصة في البرمجيات والتطبيقات بمدينة الرباط، بإدخال تجربة تكنولوجيا الواقع الافتراضي ذات البعد التاسع، أو ما يعرف اختصارا بـ "9D Virtual reality"، إلى مجموعة من المدن، وهي تتناسب مع جميع الأعمار دون استثناء، وتتيح تكثيف النشاطات الثقافية والترفيهية.

وتتمتع هذه التقنية التكنولوجية بجميع أنواع المؤثرات الصوتية والبصرية والحركية، التي تجعل المشاهد يعيش اللحظة كأنه في عالم الواقع، بحيث تقوم تقنية الواقع الافتراضي "VR" بعرض كل ما تراه على الشاشة عن طريق استخدام نظارات مخصصة لهذا الغرض، عبر توصيلها بالحاسوب أو تركيب الهاتف المحمول بداخل النظارة.

وتقوم نظارة الواقع الافتراضي بعرض صورة الأفلام والألعاب بشكل ثلاثي الأبعاد، وبزاوية مشاهدة 360 درجة. وتوجد التقنية المتطورة حاليا في "مرجان" بحي الرياض بمدينة الرباط وحي "كاليفورنيا" بالدار البيضاء، ويرتقب أن تعرض في كل من المجمع التجاري "موروكو مول" و"مارينا الدار البيضاء" والمجمع التجاري الجديد بالعاصمة الاقتصادية في غضون الأيام المقبلة.

وبخصوص الأسعار، فإنها تتراوح بين ثلاثين درهما للفرد الواحد وخمسين درهما لشخصين. والمثير في الأمر أن شركة "فيسبوك" قامت بدورها بضم شركة "oculus"، الرائدة في صناعة نظارات "VR"، من أجل توظيف هذه التكنولوجيا في تطوير عملية تصفح الموقع الأزرق.

محمد أهامي، مدير شركة "COCOON9D" التي أدخلت التقنية إلى المغرب، قال إن "التكنولوجية الجديدة تختلف بشكل كبير عن باقي الأبعاد الأخرى، ولا تلتقي معها في أي شكل من الأشكال. يجلس المستعمل في كرسي ذكي ويضع نظارات الواقع الافتراضي، ما يمكنه من التفاعل مع الأشرطة التي تعرض أمام عينيه بتقنية 360 درجة، بفعل المؤثرات الخاصة التي تجعله يسافر عبر التجربة المُحاكية للواقع".

وأضاف أهامي، في تصريح لهسبريس، أن "الدليل على التجربة التي تحاكي الواقع هو الشخص الذي يخاف من الارتفاع على سبيل المثال، بحيث ستصيبه فوبيا المرتفعات حينما سيوجد في طابق مرتفع، والشأن نفسه ينطبق على الحالات الأخرى، لأنك لن تحس بأي فرق معين، بل بالعكس سوف تحس بأنك داخل الحدث بكافة تفاصيله، وستعيش تلك التجربة كاملة، وما يرافقها من أحاسيس الخوف والانبهار والإثارة، حسب المقطع الذي تشاهده أو طبيعية اللعبة".

وعن طبيعة محتويات التجربة التكنولوجية الجديدة، أبرز المتحدث أن "الأطفال بإمكانهم التعرف على عالم الديناصورات وزيارة عالم ديزني، بينما المراهقون ستتاح لهم فرصة تجريب السفر عبر القطار المعلّق بمؤثرات تمنح المستعمل جرعة زائدة من الأدرينالين، في حين إن الراشدين سوف يكتشفون مشاهد الرعب وعشرات التجارب التي تضم السفر عبر الأنفاق المظلمة".