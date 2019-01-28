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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يرفض "ضبابية نواب" وتبخيس مكاسب "المغرب الأخضر"

أخنوش يرفض "ضبابية نواب" وتبخيس مكاسب "المغرب الأخضر"

أخنوش يرفض "ضبابية نواب" وتبخيس مكاسب "المغرب الأخضر"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 28 يناير 2019 - 18:00

رفض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تبخيس بعض النواب البرلمانيين لحصيلة مخطط المغرب الأخضر "رغم الأرقام الواقعية المسجلة في هذا القطاع"، بتعبيره.

وقال الوزير أخنوش في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين: "لا أفهم ضبابية بعض النواب الذين ينتقدون مخطط المغرب الأخضر"، مؤكدا أن المغاربة يعرفون الاستثمارات والمجهودات والقيمة المضافة التي شهدها قطاع الفلاحة في السنوات الأخيرة.

وعلى سبيل المثال، أشار وزير الفلاحة إلى "ارتفاع الإنتاج في القطاع الفلاحي وتحسين مشاريع الري والسقي والرفع من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى دعم التجهيزات الفلاحية من قبيل منح الفلاح ما بين 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كدعم عن شراء كل جرار جديد".

وجوابا على أسئلة البرلمانيين، دعا أخنوش إلى قول الحقيقة للمغاربة نظرا للمجهودات الكبيرة الموجودة في المجال الفلاحي، مشددا على أن "الدولة تقوم بواجبها تجاه الفلاح الصغير والمتوسط، وهو في قلب جميع برامج وتدخلات المخطط الأخضر".

وأورد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن استثمارات كبيرة تم رصدها لدعم الفلاحين المغاربة، مشيرا إلى تخصيص 13.5 مليار درهم في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، ومليار و200 مليون درهم لخدمة التجميع، ومليارين و100 مليون درهم لتمويل برامج فك العزلة القروية، و16 مليار درهم لمشاريع الري والتهيئة.

وتابع الوزير قائلا: "الفلاحون الصغار والمتوسطون استفادوا من 42 مليار درهم، ناهيك عن مشاريع الدعامة التي همت أكثر من 820 ألف مستفيد من خلال 813 مشروع بقيمة تفوق 9.2 مليار درهم".

وبخصوص مخطط "أليوتيس"، تطرق الوزير أخنوش إلى "ارتفاع الكميات المفرغة من مليون و100 ألف طن إلى مليون و400 ألف طن، وتضاعف قيمتها من 6.7 مليارات درهم إلى 12 مليار درهم".

وأشار المسؤول الحكومي إلى تحسن الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري من 6 مليارات سنة 2010 إلى 17 مليون درهم في 2017، وقال: "وصلنا في السنة ما قبل الماضية إلى 22 مليار درهم كقيمة تصدير منتوجات الصيد البحري، مقابل 13 مليار درهم في 2010".

وردا على سؤال حول الاتفاق الفلاحي الذي جرى التصويت عليه بأغلبية ساحقة من قبل البرلمان الأوروبي، قال الوزير أخنوش إن "التصويت الإيجابي جاء ليكرس الشراكة الاقتصادية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ وذلك بعد مسار طويل من المفاوضات والمشاورات السياسية والتقنية".

وأضاف أن "الاتفاق الزراعي الجديد هو نتيجة ثمرة استمرار الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي المبنية على احترام مصادر الطرفين"، لافتا إلى أن النتيجة وضعت حدا للتشويش بعد الحكم السابق عن المحكمة الأوروبية.

واعتبر أخنوش أن الصيغة الجديدة للاتفاق الفلاحي تستجيب قانونيا للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية وتلتزم بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على جميع الأقاليم الجنوبية، مضيفا أن "الحكم نفى عن الكيان الوهمي أي صفة تمثيلية لساكنة الصحراء المغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (82)

1 - H MEN الاثنين 28 يناير 2019 - 18:13
الاستثمار دفعه المغاربة من ضرائبهم ويشترون اللحم والخضر والفواكه والحليب وزيت الزيتون بالغلا
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28
2 - ملووكي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:15
كل المجالات والقطاعات تشوبها نقائص وهذا لا ينكره عاقل لكن أن يتم انتقاد مخطط ضخم وناجح كمخطط المغرب الأخضر لا لشيء سوى لمزايدات سياسوية فهذا أمر مرفوض ولا يقبله عاقل
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-39
3 - ياسمين الاثنين 28 يناير 2019 - 18:15
البيجيدي عودنا على المزايدات السياسية الفارغة فلا يمكن لأي شخص أن ينكر مدى نجاح قطاع الفلاحة بفضل توظيف استراتيجيات مهمة كمخطط المغرب الاخضر الذي اعطى نتائج جد إيجابية لا ينكرها إلا جاحد
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-34
4 - محمدو الاثنين 28 يناير 2019 - 18:15
تم تخصيص 13.5 مليار درهم كدعم للفلاح الصغير في إطار الفلاحة التضامنية وهذا أمر جد مهم
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-32
5 - منصوري الاثنين 28 يناير 2019 - 18:15
 أنا لا أفهم الهجوم على مخطط المغرب الأخضر، والمغاربة يعرفون الاستثمارات التي خلقها والقيمة المضافة التي قدمها سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، والبرامج التي دعمها مثل دعمه لبرامج السقي والأشجار المثمرة وبذور القمح والتأمين، وهذا كله وصل للفلاحين الصغار.
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-34
6 - Oujdi الاثنين 28 يناير 2019 - 18:15
أصبحنا نسمع الحديث الا عن الملايير الدعم للفلاح الصغير، لكن لا نرى المردودية على الفلاح المغربي الصغير، و عندما نسمع مل هذا الدعم يمكن مقارنة الفلاح المغربي كالفلاح الأمريكي الذي يقود السيارة الرباعية و يلبس الماركات ، لكن الفلاح المغربي الصغير مازال يبحث عن لقمة العيش له و لحماره !
ام هو مجرد خماس داخل السلسلة و القناطير المقنطرة تعود بالنفع على المسؤول الكبير في القطاع ؟
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36
7 - hamza الاثنين 28 يناير 2019 - 18:15
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختلف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
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-32
8 - مبارك الاثنين 28 يناير 2019 - 18:16
ماذا لو إقتدينا بمخطط المغرب الأخضر في التعليم والتشغيل والصحة ؟ لماذا لانجعل الميادين الإقتصادية كلها تسير بنفس الوثيرة ؟
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-29
9 - aymane الاثنين 28 يناير 2019 - 18:16
مخطط ناجح بامتياز . حقق الأهداف المرجوة منه
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-32
10 - السعدي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:16
هؤلاء هم تجار الدين وسياسة اللعب على الحبلين لعبتهم المفضلة الإزدواجية في الخطاب والنفاق، ياك نتوما فالحكومة وشاركتم في مناقشة مخطط المغرب الأخضر ؟؟؟ الله إعطينا وجهكوم
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-21
11 - عماد الاثنين 28 يناير 2019 - 18:16
الحمد لله بفضل تطوير قطاعنا الفلاحي فتحت أمام المغرب أسواق جديدة والفضل يرجع بالأساس الى مخطط المغرب الأخضر رغم بعض الاكراهات المتمثلة في قلة التساقطات وتأخرها
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-32
12 - علوش الاثنين 28 يناير 2019 - 18:16
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
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-36
13 - محمدي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
مخطط المغرب الاخضر مشروع ناجح في المغرب و يستفيذ منه الاف الفلاحين الصغار.
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-31
14 - Roudani الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
السيد وزير الفلاحة رجل المرحلة اتبث جدارته من خلال العمل و المعقول و ضل دوما في مستوى انتظارات المغاربة
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-30
15 - حمزة الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
السيد وزير الفلاحة يسكت النقاد الفاشلين بعمله وجديته في التسيير وهذا يعترف به حتى ألد الخصوم
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-28
16 - ملاحظ الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
الدعم المخصص للفلاحين الصغار منهم والمتوسطين بلغ 42 مليار درهم فكيف تقولون بأن الفلاح الصغير لم يستفد ???
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-27
17 - معادو الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
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-30
18 - عزوووز الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه والسبب يرجع للوزير الكفء الموجود على رأسها فهو يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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-30
19 - yassin الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
مخطط المغرب الاخضر صراحة حقق النتائج المرجوة منه في دعم الفلاحين الصغار و خلق انشطة مدرة للدخل بالوسط القروي و مشاريع التشجير و غيرها و ذلك بفضل مجهودات الوزارة المبدول فيما يخص التواصل و التفاعل عن قرب
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-25
20 - حسن الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
مخطط المغرب الاخضر انجح مشروع في المغرب في الحكومة وكل حكومات سابقة ننويه على العمل الدي يقوم بيه الوزير الفلاحة عزيز اخنوش
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-23
21 - صورة الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
ترفع لك القبعة ايها الوزير واصل و لا تلتفت للجاحدين و الخاقدين عملك يتحدث عنك واصل
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-23
22 - سعيييد الاثنين 28 يناير 2019 - 18:17
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
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-24
23 - احمد منصور التزنيتي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:18
مخطط المغرب الأخضر قيمة مضافة للفلاحة المغربية
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-20
24 - نورة الاثنين 28 يناير 2019 - 18:18
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
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-20
25 - ahmed الاثنين 28 يناير 2019 - 18:18
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
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-19
26 - اسماعيل الاثنين 28 يناير 2019 - 18:18
لدي صلة وثيقة بالمجال الفلاحي لمدة 20 سنة و اعتبر ان الفترة التي تولى فيها اخنوش وزارة الفلاحة هي من احسن الفترات و انجحها كيف لا وهذا الرجل يعتبر رجل الميدان بامتياز
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-20
27 - سمية الاثنين 28 يناير 2019 - 18:18
السيد وزير الفلاحة والصيد البحري يعمل جاهدا على تطوير القطاع الذي يسهر على تسييره.
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-19
28 - سعد الاثنين 28 يناير 2019 - 18:18
لو كانوا جميع الوزراء الحكومة المغربية مثل عزيز اخنوش فان المغرب لم تصله الازمة كما يقولون بعض الوزراء الحكومةلكي يبرؤون انفسهم اي وزارة تكلمت عنها لوجدوا لك مبرر لهذا يقول الثل المغربي (الله يكثرمن امثال عزيز )
علاش لا تكون الحكومة كاملة مثل السيد الوزير
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-20
29 - trd الاثنين 28 يناير 2019 - 18:18
لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد الوزير دائم الحركة ولا يعترف بالمكاتب المكيفة
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-17
30 - عبد الملك الاثنين 28 يناير 2019 - 18:18
الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره
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-15
31 - سليب الاثنين 28 يناير 2019 - 18:18
رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق
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-15
32 - براهييم الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
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-11
33 - روضوي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته
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-11
34 - غيلان قدور الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
مخطط المغرب الأخضر امواله تدخل في إطار الريع لكسب الولاء لا غير وأمواله استهدفت الفلاحين الكبار في مناطق محدودة اما البادية فالواقع يؤكد ان لا شيء تغير بل لا زالت الهجرة الى هوامش المدن وأحزمة الفقر تشكل الأمل الوحيد للساكنة في غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتفشي اللاعقاب لا زالت ظاهرة بيع الوعود الوهمية تستعمل كمهدء لكن الجميع اصبح يعرف ما يجري ويدور . ضياع مصلحة المواطن بسبب صراع بين حزب السلطة وحزب غير مرغوب فيه .
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11
35 - سلاوي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
لا شك أن العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة
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-12
36 - skavandri الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
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-11
37 - مهدي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها في عهد الوزير أخنوش
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-12
38 - الانصاري الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.
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-11
39 - كوري الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
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-13
40 - فهد الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
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-9
41 - روبسو الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
فعلا تحققت توقعاتي ,فالرجل المناسب عاد الي مكانه المناسب ,فلأتمام برنامج المغرب الأخضر لا بد من انسان وطني كعزيز اخنوش .وفقك الله لما فيه الخير لهذا الوطن ,وكذلك بقية الوزراء
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-13
42 - Mosco الاثنين 28 يناير 2019 - 18:19
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
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-12
43 - ابرايم جلال الاثنين 28 يناير 2019 - 18:20
لم يسبق للمغرب أن حقق اكتفاءا ذاتيا في المنتجات الفلاحية إلا بعد قدوم وزير الفلاحة الحالي
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-13
44 - عز الدين الاثنين 28 يناير 2019 - 18:20
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
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-11
45 - حكوري الاثنين 28 يناير 2019 - 18:20
برامج ومشاريع متميزة ومتتالية لوزارة الفلاحة بغرض النهوض بالقطاع من كل النواحي، صراحة وزارة نشيطة تجتهد دوما من ٲجل خدمة الفلاح
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-10
46 - paris الاثنين 28 يناير 2019 - 18:20
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب. اتحدى اي واحد يقول ان هناك وزارة تشتغل اكثر من وزارة الفلاحة
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-10
47 - توري الاثنين 28 يناير 2019 - 18:20
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
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-12
48 - مروان الاثنين 28 يناير 2019 - 18:20
هل يمكن لوزير اخر في حزب اخر غير حزب الكفاءات ان يفعل ما فعله السيد عزيز اخنوش
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-10
49 - nn04 الاثنين 28 يناير 2019 - 18:20
البيجيدي عودنا على المزايدات السياسية الفارغة فلا يمكن لأي شخص أن ينكر مدى نجاح قطاع الفلاحة بفضل توظيف استراتيجيات مهمة كمخطط المغرب الاخضر
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-11
50 - mohamed الاثنين 28 يناير 2019 - 18:21
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه والسبب يرجع للوزير الكفء الموجود على رأسها فهو يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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-11
51 - غريبو الاثنين 28 يناير 2019 - 18:21
المسؤولية هي العمل و المعقول، هي القرب من المواطنين و العمل المتواصل.. و هي ببساطة الطريق المستقيم.. و الصدق مع الشعب هي اغراس اغراس
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-10
52 - رولا الاثنين 28 يناير 2019 - 18:21
السيد الوزير يتحدث لغة يفهمها الجميع، لغة الارقام و المعطيات القابلة للقياس. لدى لا مجال للمغالطات و تكذيب ما تقدمه الوزارة من ارقام تترجم حجم المجهود المبذول في هذا القطاع.
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-10
53 - صخر الاثنين 28 يناير 2019 - 18:21
مخطط المغرب الأخضر اعطى نتائج جد إيجابية لا ينكرها إلا جاحد
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-8
54 - anas الاثنين 28 يناير 2019 - 18:21
الفلاح المغربي مسرور جدا بما حققه المغرب في مجال الفلاحة.
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-10
55 - وردة الاثنين 28 يناير 2019 - 18:21
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
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-11
56 - متابع الاثنين 28 يناير 2019 - 18:21
سؤالي للوزير :هل حققت الاكتفاء الذاتي في كل المنتوجات .أم ما زلتم تستوردون من الخارج .إن كان الجواب نعم فهو عمل يحسب لكم .وإن كان الجواب لا فما حققتم شيئا.رفع القلم و جفت الصحف.......
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7
57 - حكيمو الاثنين 28 يناير 2019 - 18:22
وزير الفلاحة هو نموذج للمسؤول المثالي الذي يترك المكاتب المكيفة وينزل للشارع لمواجهة مشاكل المواطنين
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-12
58 - اسماعيل الاثنين 28 يناير 2019 - 18:22
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
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-13
59 - احمد الدخيسي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:22
نعتقد جازمين ان المخطط الاخضر الذي قاده عزيز اخنوش كان من اهم الركاىز للحد من الفوارق المجالية والحد من البطالة بالعالم القروي ولا مجال للمعارضة من اجل المعارضة او تغليط الراي العام خصوصا ممن تعودوا على السياسوية الفارغة والهدامة.كونو تحشمو يا مساخيط الوطن
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-13
60 - ففران الاثنين 28 يناير 2019 - 18:22
مخطط ناجح بامتياز . حقق الأهداف المرجوة منه
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-12
61 - بشورة الاثنين 28 يناير 2019 - 18:22
السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.
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-12
62 - رولي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:22
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
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-11
63 - ظاوي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:23
مخطط المغرب الاخضر صراحة حقق النتائج المرجوة منه في دعم الفلاحين الصغار و خلق انشطة مدرة للدخل بالوسط القروي و مشاريع التشجير و غيرها و ذلك بفضل مجهودات الوزارة المبدول فيما يخص التواصل و التفاعل عن قرب
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-11
64 - ايت القاضي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:24
 أنا لا أفهم الهجوم على مخطط المغرب الأخضر، والمغاربة يعرفون الاستثمارات التي خلقها والقيمة المضافة التي قدمها سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، والبرامج التي دعمها مثل دعمه لبرامج السقي والأشجار المثمرة وبذور القمح والتأمين، وهذا كله وصل للفلاحين الصغار.
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-12
65 - ايت القاضي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:24
 أنا لا أفهم الهجوم على مخطط المغرب الأخضر، والمغاربة يعرفون الاستثمارات التي خلقها والقيمة المضافة التي قدمها سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، والبرامج التي دعمها مثل دعمه لبرامج السقي والأشجار المثمرة وبذور القمح والتأمين، وهذا كله وصل للفلاحين الصغار.
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-10
66 - سماااتي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:24
تم تخصيص 13.5 مليار درهم كدعم للفلاح الصغير في إطار الفلاحة التضامنية وهذا أمر جد مهم
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-11
67 - نعيمة الاثنين 28 يناير 2019 - 18:25
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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-9
68 - مول طووون الاثنين 28 يناير 2019 - 18:25
الدعم المخصص للفلاحين الصغار منهم والمتوسطين بلغ 42 مليار درهم فكيف تقولون بأن الفلاح الصغير لم يستفد ???
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-9
69 - warda الاثنين 28 يناير 2019 - 18:25
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد ومن حسن الحظ نتوفر على مخطط اخضر يستبشر به في جميع البلدان.
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-8
70 - بولا الاثنين 28 يناير 2019 - 18:25
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي.
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-9
71 - ابو بكر الاثنين 28 يناير 2019 - 18:26
المغرب الاخضر يعد أحد المشاريع القليلة الناجحة في هذا الوطن العزيز.
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-9
72 - سولي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:26
الذي حقق النجاح بوزارة الفلاحة هو كفاءة السيد الوزير اولا و نجاحه في تنزيل تصور طويل الامد طيلة الولايات التي تحمل فيها مسؤولية هذا القطاع براافووو السي اخنوش
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-12
73 - الخضااار الاثنين 28 يناير 2019 - 18:26
وزارة الفلاحة حققت انجازات مهمة منذ تولي السيد عزيز اخنوش مسؤولية القطاع عكس ما سبق ...ولولا مخطط المغرب الاخضر لما عرفت الفلاحة ازدهارا في المغرب. تحياتي للسيد الوزير الشهم.
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-14
74 - طااوي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:26
مخطط المغرب الاخضر نضج و أثمر و المواطن يقطف هذه الثمار تدريجيا فالذي غرس و اجتهد للحفاظ على هذا الحقل يستحق التنويه
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-12
75 - مول شفنج الاثنين 28 يناير 2019 - 18:26
وزارة الفلاحة حققت انجازات مهمة منذ تولي السيد عزيز اخنوش مسؤولية القطاع عكس ما سبق ...ولولا مخطط المغرب الاخضر لما عرفت الفلاحة ازدهارا في المغرب. تحياتي للسيد الوزير الشهم.
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-12
76 - Amal lmir الاثنين 28 يناير 2019 - 18:27
المشاريع و البرامج التي انجزتها وزارة الفلاحة عرفة نجاعة و فعالية في تنزيلها و هذا بفضل السياسة المتبعة في التواصل و التتبع عن قرب و في الميدان من طرف الوزبر
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-11
77 - sofia الاثنين 28 يناير 2019 - 18:27
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد ومن حسن الحظ نتوفر على مخطط اخضر يستبشر به في جميع البلدان.
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-11
78 - farid baraka الاثنين 28 يناير 2019 - 18:28
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
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-12
79 - مواطن غيور الاثنين 28 يناير 2019 - 18:30
بإذن الله لن أمنح صوتي لهذا الشخص، و بإذن الله لن يفوز في الإنتخابات المقبلة. يمهل و لا يهمل
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11
80 - hassan jawadi الاثنين 28 يناير 2019 - 18:34
لا تبالي بما يقولون اعداء النجاح فهدفهم هو الشوشرة وتعطيل البلد.
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-10
81 - ابو زيد الاثنين 28 يناير 2019 - 18:37
كل المخططات التي أطلقها صاحب الجلالة ناجحة ،اعطوا لسيزار ماهو لسيزار! و لا تنسوا مخطط الطاقات البديلة و المخطط الازوري للسياحة .ولا يهمنا من يشغل منصب ذلك القطاع دون الآخر.و اعلموا أن السفينة لها ربان واحد،و إن وجد أن الربان فاشل كما تدعون فلما تركبون السفينة.نحن نرى أن الوضع ليس بما ترسمه التصاريح لا من هدا الجانب أو ذاك،لو كرستم اوقاتكم في تأدية الأمانة بدل التراشق الذي يلهي العقول البسيطة و يجيش جانبا ضد اخر لكان الوضع احسن.ربما!
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82 - TEXAS الاثنين 28 يناير 2019 - 18:51
رسالة إلى المطبلين السيد عزيز أخنوش والله لانجح
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