"مرجان" يفتتح مركز تسوق عملاق وسط البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة مرجان القابضة، المتخصصة في مجال تسويق البضائع في المراكز التجارية الكبرى، أنها ستفتتح أكبر مركز تجاري ومكتبي في المغرب بمنطقة مارينا الدار البيضاء خلال شهر أبريل القادم.

كما تخطط المجموعة لافتتاح مركز للتسوق في منطقة بوسكورة بحلول سنة 2021، وتحويل مركزي مرجان كاليفورنيا في الدار البيضاء ومرجان حي الرياض بالرباط إلى مركزين عملاقين للتسوق.

وكشفت المجموعة القابضة، التابعة لصندوق "المدى الاستثماري"، أن مركز "الدار البيضاء مارينا" يتكون من ثلاثة طوابق ستحتضن مركزا للتسوق ومحلات تحمل اسم 140 علامة تجارية، و4 أبراج لمراكز الأعمال والفضاءات المكتبية.

وتم تشييد هذا المشروع من طرف شركة "الدار"، التي أسستها كل من مجموعة "مرجان هولدينغ" ومؤسسة "شالة العقارية"، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، اللتين سبق لهما أن افتتحتا مركز "تاشفين للتسوق" في العاصمة الاقتصادية.