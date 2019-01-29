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الرئيسية | مال وأعمال | إدارة الجمارك والضرائب تحتفي بيومها العالمي

إدارة الجمارك والضرائب تحتفي بيومها العالمي

إدارة الجمارك والضرائب تحتفي بيومها العالمي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 04:48

قالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إن "المجتمع الجمركي الدولي يحتفل في كل 26 يناير، منذ 1983، باليوم العالمي للجمارك، حيث يتم اختيار شعار يسلط الضوء على انشغالات أو توجيهات جمركية على المستوى العالمي".

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أنه "برعاية المنظمة العالمية للجمارك، اختير للاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذه السنة شعار: حدود ذكية من أجل مبادلات تجارية سلسة وحركة بدون قيود للأشخاص والبضائع".

وعلى غرار باقي دول العالم، يضيف البلاغ، "تخلد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هذا التقليد وهذه المناسبة بتنظيم لقاء دراسي يوم 30 يناير الجاري بشراكة مع فرقائها، سيتم من خلاله تسليط الضوء على سبل وإمكانية جعل حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود أكثر سهولة ويسرا؛ استنادا إلى مبادئ الحدود الذكية التي تقوم على تأمين الحدود، قياس الأداء، هندسة العمليات، إدارة المخاطر وإدماج التكنولوجيا".

وإضافة إلى اللقاء المذكور، ستنظم أنشطة مختلفة ذات طابع ثقافي ورياضي وفني خلال هذا الموعد السنوي الذي يلتئم حوله الجمركيون ويمتد طيلة أسبوع كامل، ابتداء من 26 يناير الجاري.

وجاء ضمن البلاغ ذاته أنه "سيتم افتتاح معرض لوحات لفنانين رسامين جمركيين يوم 28 يناير في رحاب مقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، إيذانا بانطلاق الاحتفال، وتعقب ذلك أنشطة احتفالية منظمة على المستوى المركزي والجهوي سيتم خلالها تكريم المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة للإدارة، كما سيتم تكريم أعوان الجمارك المتميزين الذين حققوا أفضل النتائج خلال السنة الماضية".

وجريا على العادة، يضيف البلاغ، "تتخلل برنامج هذه السنة عمليات لتوزيع هبات لفائدة مؤسسات خيرية، وكذا أنشطة رياضية وتكريم الرياضيين الموهوبين داخل إدارة الجمارك، فضلا عن أنشطة ترفيهية لفائدة أطفال الجمركيين كمحفز أساسي لتقوية القيم الأساسية وحسن أداء الواجب، وكذا الروح المهنية التي يستند إليها عمل الجمركي".

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