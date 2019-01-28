24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:24
|13:45
|16:33
|18:58
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحموشي يصرف مكافآت لفريق خيالة الشرطة
- رصيف الصحافة: الأمن البلجيكي يراقب عشرات الجهاديين المغاربة
- العدناني يتباحث مع رئيس هيئة البحرين للسياحة
- الديالمي والحرمان الجنسي
- أولاد فارس الحلّة .. جماعة فقيرة مهجورة تسير في درب التنمية
أولاد فارس الحلّة .. جماعة فقيرة مهجورة تسير في درب التنمية (5.00)
- أخنوش يرفض "ضبابية نواب" وتبخيس مكاسب "المغرب الأخضر" - (107)
- أزمة التجار تفيض كأس خلافات الحكومة بين "البيجيدي" و"الأحرار" - (97)
- سياسة "تخريب التعليم بالتعريب" تُثير جدلاً بين برلمانيين مغاربة - (86)
- الجزائر تتأبط ملف "نزاع الصحراء" لاختراق الدبلوماسية الأمريكية - (82)
- هل تبدد زيارة بوتين مَخاوفَ المغرب من مُحاباة الرُّوس للجزائر؟ - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العدناني يتباحث مع رئيس هيئة البحرين للسياحة
اجتمع عبد الله العدناني، المدير العام لدار الصانع، مع خالد بن حمود آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين، حيث تباحث الجانبان سبل تنمية التعاون بين البلدين في مجال ترويج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية والمساهمة في تنمية القطاع السياحي.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رشيد خطابي، سفير المملكة المغربية بالمنامة، التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في هذا المجال لما سيعود بالنفع على الحرفيين وسيمكن من تطوير دخلهم والتعريف بالموروث الثقافي للبلدين.
عبد الله العدناني، المدير العام لدار الصانع، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء مع رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض يأتي تزامنا مع مشاركة المؤسسة في المعرض الشتوي للمنامة لأول مرة، مؤكدا أنه من أهم المعارض في المنطقة.
وقال العدناني إن المعرض يضم 1500 عارض من مختلف البلدان ويستقبل أكثر من 200 ألف زائر، مشددا على أن الصناعة التقليدية المغربية لقيت إقبالا واسعا، معتبرا أنها مناسبة مهمة للصانع المغربي.
وأكد المدير العام لدار الصانع أن المباحثات مع رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض كانت فرصة لتطوير سبل التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات والبحث عن مشاركة أوسع في الدورات المقبلة من المعرض الشتوي للمنامة.