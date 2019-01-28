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الرئيسية | مال وأعمال | العدناني يتباحث مع رئيس هيئة البحرين للسياحة

العدناني يتباحث مع رئيس هيئة البحرين للسياحة

العدناني يتباحث مع رئيس هيئة البحرين للسياحة
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 يناير 2019 - 23:23

اجتمع عبد الله العدناني، المدير العام لدار الصانع، مع خالد بن حمود آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين، حيث تباحث الجانبان سبل تنمية التعاون بين البلدين في مجال ترويج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية والمساهمة في تنمية القطاع السياحي.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رشيد خطابي، سفير المملكة المغربية بالمنامة، التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في هذا المجال لما سيعود بالنفع على الحرفيين وسيمكن من تطوير دخلهم والتعريف بالموروث الثقافي للبلدين.

عبد الله العدناني، المدير العام لدار الصانع، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء مع رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض يأتي تزامنا مع مشاركة المؤسسة في المعرض الشتوي للمنامة لأول مرة، مؤكدا أنه من أهم المعارض في المنطقة.

وقال العدناني إن المعرض يضم 1500 عارض من مختلف البلدان ويستقبل أكثر من 200 ألف زائر، مشددا على أن الصناعة التقليدية المغربية لقيت إقبالا واسعا، معتبرا أنها مناسبة مهمة للصانع المغربي.

وأكد المدير العام لدار الصانع أن المباحثات مع رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض كانت فرصة لتطوير سبل التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات والبحث عن مشاركة أوسع في الدورات المقبلة من المعرض الشتوي للمنامة.

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