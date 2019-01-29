الخطوط الملكية تفوز بجوائز في "إمبرياليات 2019"

هسبريس - و.م .ع

فازت شركة الخطوط الملكية المغربية، بالدار البيضاء، بثلاث جوائز في فئتي "علامات تجارية " و"حملات ترويجية أعمال"، على هامش حفل "إمبرياليات 2019"، وهو حدث مخصص لمهنيي التسويق والتواصل ووسائل الإعلام والمجال الرقمي.

وأفاد بلاغ للشركة بأنها تمكنت من إحراز ثلاث جوائز في إطار مسابقة "النجوم"، التي نظمت للاحتفال بالحملات التواصلية المتميزة خلال سنتي 2017 و 2018 . وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحفل شكل فرصة للاحتفال ب"أفضل ممارسات" المهنيين في مجال التسويق والتواصل والإشهار ووسائل الإعلام والمجال الرقمي، مشيرا إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية حصلت على نجمة "علامة بلا حدود" بفضل استراتيجيتها التي تستهدف مختلف مجموعات ركابها.

وأوضح أنه في إطار حملتها الموجهة نحو الجالية الإفريقية، عملت الخطوط الملكية المغربية بشراكة مع الفنان ذي الشهرة العالمية، يوسو ندور، ومن أجل تعزيز تواصلها مع مغاربة العالم، دعت الشركة الممثل المغربي سعيد التغماوي الذي يتمتع بإشعاع عالمي، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم التي ضمت خبراء في الميدان أكدت الطابع الإفريقي للشركة، وأشادت بتدويل علامتها التجارية.

وأبرزت الشركة أن الحملة الرقمية ذات الصلة برفع درجة السفر مع سعيد التغماوي حازت أيضا على جائزة ، مسجلة أن الأمر يتعلق بمقطع مضحك، تم إنتاجه لإبراز رفع التصنيف بدرجة رجال الأعمال، والذي لقي نجاحا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بفئة "العمل داخل السياق"، تم تتويج تفاعل الخطوط الملكية المغربية مع تأهل أسود الأطلس للمونديال الروسي، بقولها "نحن لا ننقل المسافرين فحسب، بل نرافق أيضا أسودنا في روسيا"، وهو العمل الذي لاقى نجاحا كبيرا ، خاصة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار البلاغ إلى أن الخطوط الملكية المغربية تؤكد، من خلال هذه الجوائز الثلاث، نجاح الاستراتيجية التواصلية التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة، والتي تم إطلاقها مع حملة "نتطور من أجلكم" .

وخلص إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار مسار إبداعي طموح وواقعي، يتماشى مع الرهانات الحالية للشركة، ويأتي للتعبير عن أسس علامة تجارية يراد لها أن تكون متاحة وسهلة الولوج، وقريبة من الجمهور، علاوة على حضورها لمواكبة زبنائها في تحقيق طموحاتهم.