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الرئيسية | مال وأعمال | محاسباتيون يتوقعون تخفيف الضرائب في المغرب

محاسباتيون يتوقعون تخفيف الضرائب في المغرب

محاسباتيون يتوقعون تخفيف الضرائب في المغرب
هسبريس – محمد لديب
الأحد 03 فبراير 2019 - 11:40

قال خبراء محاسبتيون إن المغرب سيتجه من دون شك إلى تخفيف نسب الضرائب على الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والأفراد، لكن ذلك سيظل مرتبطا بتوسيع الوعاء الجبائي.

وربط محمد سمير بنيس، الكاتب العام للمجلس الوطني لهيأة الخبراء المحاسبيين بالمغرب، إمكانية تخفيض نسب الضرائب بتوسيع الوعاء الضريبي وتعميم الأداء على جميع المغاربة.

وقال بنيس، في تصريح لهسبريس، إن "الشركات التي تؤدي الضرائب في الوقت الحالي ستستفيد كثيرا من توسيع الوعاء الجبائي".

من جهته، قال عصام الماكري، رئيس المجلس الوطني للخبراء المحاسبيين، إن "المراجعات الضريبية التي تقوم بها إدارة الضرائب تبقى أمرا قانونيا وطبيعيا، نظرا لطبيعة التصريح الطوعي بمداخيل ومعاملات الشركات بكافة أحجامها".

وأضاف أن "النقاش الذي أثير حول موضوع الفواتير الإلكترونية للتجار لم يكن في محله، على اعتبار أن تطبيقه لم يكن أبدا موضوعا آنيا، خاصة في ظل غياب القوانين التنظيمية المتعلقة به"، معتبرا أن "المغاربة واعون بأهمية أداء الضرائب للمساهمة بقوة في تطوير البلد على كافة المستويات".

رئيس المجلس الوطني للخبراء المحاسبيين، الذي كان يتحدث لهسبريس في لقاء إعلامي مصغر لتقديم الملتقى الإفريقي للخبراء المحاسبيين الذي ستحتضنه مدينة مراكش شهر يونيو القادم، أبرز أن "ملتقى مراكش سيكون فرصة لمناقشة العدالة الجبائية وكيفية مساهمتها في إعادة توزيع الثروات التي تزخر بها القارة الإفريقية".

وأشار عصام الماكري إلى أن "هذا الملتقى سيشهد تقديم عروض سيتطرق خلالها كبار الخبراء الماليين للجوانب والإشكاليات المرتبطة بالنمو الاقتصادي لدول إفريقيا، والأنظمة الجبائية الأمثل التي يمكن أن تساهم في تشجيع المقاولات على لعب دورها المحوري كمحرك لعجلة النمو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - TRAPATONI 7777 الأحد 03 فبراير 2019 - 11:50
عشم إبليس في الجنة ....... كيف و النمو الاقتصادي يحتضر كيف وصندوق النقد الدولي يأمر بما يشاء كيف وكيف
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2 - Abdelghani الأحد 03 فبراير 2019 - 11:56
تخفيف الضرائب على الذين يملكون ... و زيادة اﻷسعار على الذين لا يملكون ... معادلة لن تجدها إلا في المغرب اجمل بلد في العالم
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