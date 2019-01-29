ساجد يفتتح وحدة فندقية لتعزيز السياحة بالمحمدية

هسبريس من الدار البيضاء (صور: منير محيمدات)

أعطى محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مساء الثلاثاء، انطلاقة وحدة فندقية جديدة، بمدينة المحمدية، والتي من شأنها تعزيز القطاع السياحي بـ"مدينة الزهور".

وأشرف المسؤول الحكومي، إلى جانب محمد المفضل، صاحب المجموعة العقارية التي قامت بإنجاز هذا الفندق بشراكة مع مجموعة "أكور أوتيل" الفرنسية، على تدشين هذه الوحدة الفندقية التي ستعزز القطاع.

وتتكون هذه الوحدة الفندقية التابعة لمجموعة "نوفوتيل"، والتي بلغت الكلفة الإجمالية لتشييدها ما يزيد عن 140 مليون درهم، من 114 غرفة، لتكون بذلك من أكبر الوحدات الفندقية بالمدينة.

وأكد مسؤولو المجموعة العقارية، إلى جانب مسؤولي المجموعة الفرنسية، في ندوة صحافية عقدت مباشرة بعد تدشين الفندق الجديد، أن هذا الأخير سيوفر ما يناهز مائة فرص شغل في صفوف الشباب المهتمين بقطاع السياحة والفندقة. كما من شأن هذه الوحدة السياحية الجديدة، حسب المشرفين عليها، أن تسهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية، عبر المساهمة في جلب سياح أجانب إلى مدينة المحمدية.

وأوضح المشرفون على هذا الفندق، الذي يعزز العرض السياحي والفندقي بالمحمدية، أنهم سيعملون على التعريف بالمدينة سالفة الذكر وبالمعالم التاريخية والتراثية لدى السياح الأجانب، من أجل دفعهم إلى القدوم إليها وزيارتها.