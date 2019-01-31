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الرئيسية | مال وأعمال | "ماكدونالدز المغرب" تطلق خدمة التوصيل السريع

"ماكدونالدز المغرب" تطلق خدمة التوصيل السريع

"ماكدونالدز المغرب" تطلق خدمة التوصيل السريع
هسبريس من الدارالبيضاء (صور: صور: محمد اكريمي)
الخميس 31 يناير 2019 - 19:05

شرعت مجموعة مطاعم ماكدونالدز المغرب في تقديم خدمة توصيل طلبات زبائنها إلى منازلهم ومقرات عملهم، بشراكة مع "جوميا".

وقالت وسيلة البقالي، مديرة التواصل بـ"ماكدونالدز المغرب"، إن هذه الخدمة "ستشمل في مرحلة أولى مدينتي الدار البيضاء والرباط، وستتيح لزبائن الشركة التوصل بوجبات ماكدونالدز بسرعة".

وأضافت البقالي، في تصريح لهسبريس، أن "الشركة حرصت على توفير شروط نقل هذه الوجبات لضمان طراوتها واحتفاظها بدرجة حرارتها وبالجودة ذاتها".

وأشارت مديرة التواصل بـ"ماكدونالدز المغرب" إلى أن سعر هذه الخدمة لن يتجاوز 11 درهما، خارج السعر العادي لمكونات الطلبية التي سيتقدم بها كل زبون عبر منصة "جوميا".

ويؤكد المسؤولون أنهم يحرصون بشكل كلي على جوانب الجودة والنظافة وسلامة الأغذية لكونها مسألة بديهية، مضيفين أن "تطبيق وتحضير عشرات الوصفات كل يوم، وبالنتيجة نفسها في الطعم والنكهة بكل المطاعم في المملكة، يتطلب عملا جماعيا ممنهجا وخبرة معترفا بها".

ويقول المسؤولون إن ماكدونالدز المغرب "شركة مغربية تلتزم بشكل تام بالجودة والخدمة المتميزة والنظافة والقيمة المضافة في كل جانب من جوانب عملياتها، والأولوية الرئيسية لديها تكمن في الحرص على توفير وتقديم كافة الوجبات بأفضل معايير الطعام الصحي والجودة والنوعية والطعم الشهي والخدمة المثالية والنظافة... وهذه أمور لا يمكن التساهل بشأنها قيد أنملة"، على حد تعبيرهم.

يشار إلى أن ماكدونالدز المغرب جهزت مطاعمها الجديدة بمطابخ "FULL KITCHEN" المبتكرة، التي تستجيب بشكل أفضل للتنوع الكبير للوجبات والتركز الهام للزبناء في ساعات الذروة، مع المحافظة على مستوى الجودة ذاته وسرعة الخدمة.

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