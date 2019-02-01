24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2213:4616:3619:0120:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور (5.00)

  2. الحكومة تُعوض ضحايا الحمى القلاعية بـ3 ملايين ابتداءً من فبراير (5.00)

  3. ترامب يهدد: الجدار الحدودي أو الإغلاق الحكومي (5.00)

  4. مبروكي: استهلاك "عقار الدين" يصيب المغاربة بتسعة آثار جانبية (4.67)

  5. عصيد يراسل أمزازي: مدارس تغتال الأطفال بتلقين التطرف والإحباط (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | فقير: هذه تأثيرات الاقتصاد العالمي على المغرب

فقير: هذه تأثيرات الاقتصاد العالمي على المغرب

فقير: هذه تأثيرات الاقتصاد العالمي على المغرب
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 01 فبراير 2019 - 13:10

أكد المهدي فقير، الخبير المغربي في مجال المخاطر الاقتصادية، أن الاقتصاد الوطني معنيٌّ بما يجري من تحولات في الأنظمة المالية الدولية؛ لكنه يظل قادرا على مواجهة التقلبات التي تشهدها الأنظمة المالية في باقي دول العالم.

وأوضح فقير، في لقاء نظمه التجاري وفا بنك حول الآفاق المحتملة التي تواجه الاقتصاديات العالمية والإفريقية والمغربية في سنة 2019، إن الاقتصاد المغربي ذو طبيعة مرتبطة بالطلب والاستهلاك الداخلي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في الندوة التي نظمها التجاري وفا بنك مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إن "المغرب ما زال مرتبطا اقتصاديا بالفلاحة، ونظامنا المالي غير مرتبط بشكل كامل بالنظام المصرفي والمالي العالمي".

ودعا فقير إلى ضرورة أن يتبنى المغرب نموذجا اقتصاديا مستقبليا، ينبني على إدخال التجارب الدولية الناجحة، والتركيز على الجوانب الاجتماعية، والتي تظل من المكونات الأساسية لبناء اقتصاد قوي.

وأبرز كل من فريديريك لووا، مدير عام مركز رايزر مغرب، وعبدو ديوب، مسؤول مكتب مازارس للافتحاص، أن أسعار البترول المتقلبة ترهن نمو مجموعة من الاقتصاديات الناشئة والنامية.

وأوضح المتدخلان، في ندوة التجاري وفا بنك، أن هناك مشكلة الثقة التي تظل من المشاكل المطروحة كمشكل كبير في أوساط المقاولات والمستهلكين.

وقال فريديريك لووا: "عندما نتحدث عن المخاطر التي تواجه الاقتصاديات العالمية، فإنه يتبادر إلى أذهاننا التأثيرات المباشرة لارتفاع أو انخفاض أسعار النفط العالمية، سواء بالنسبة إلى الدول المنتجة أو المستوردة".

وأضاف: "بالنسبة إلى الأسعار المتوقعة للبترول، فإنها ستتراوح ما بين 40 و80 دولارا، والمحدد النهائي للسعر سيكون هو مدى استقرار المناخ السياسي الدولي".

من جهته، أوضح عبدو ديوب، مسؤول مكتب مازارس للافتحاص، أن تراجع الاقتصاد الصيني قد يؤثر على العديد من الاقتصاديات العالمية.

وأضاف ديوب: "الصين لها وزن كبير في الاقتصاد العالمي، وهي تراهن كثيرا على المستقبل، ونعتقد أن الأمور ستواصل منحاها الإيجابي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - امازيغ سوسي الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:04
الثاثير الوحيد والخطير على المغرب هو تاثير المسؤولين الجشعين المحتالين الدين ياتون على الاخضر واليابس . واخرهم التقاعد مدى الحياة لبنكيران بمبلغ 9 ملايين بالرغم من انه لم يساهم في الصندوق الوطني للتقاعد ولو بيوم واحد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - متتبع الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:15
الاقتصاد العالمي برئ التأثير الوحيد على المغرب يأتي من التماسيح التي تملك مفاتيح الخزينة للدولة فلو حاربنا التماسيح لارتفع مؤشر الاقتصاد الوطني وارتفع الدخل الفردي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.