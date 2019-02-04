"علالي" العقارية تطلق "جوهرة الحديقة" بالمحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

أطلقت مجموعة "علالي" العقارية مشروع "جوهرة الحديقة" بمدينة المحمدية، الذي قال عنه مسؤولو الشركة إنه يتوفر على "مواصفات معمارية وتقنية عالية، وموقع متميز بمحاذاة أهم وأجمل حديقة بمدينة الزهور".

وقالت الشركة إن هذا المشروع العقاري يتوفر على "إطلالة واسعة على الواجهة البحرية، وبالقرب من العديد من المقاهي والمطاعم الشهيرة، والمحلات التجارية، وأيضا مراكز التسوق المتنوعة".

ويندرج المشروع في إطار العمل المتواصل لمجموعة علالي للتطوير العقاري، من أجل توفير فضاء متميز للسكن، يواكب التطور العمراني بالمملكة، ونمط العيش الحديث، بمرافق متكاملة، وتصور هندسي معاصر.

ويتميز مشروع "جوهرة الحديقة" بقربه من مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، غير بعيد عن الطريق الساحلي القادم من منطقتي عين السبع وزناتة في اتجاه وسط المحمدية، حيث تتواجد أجمل الشواطئ التي تلقى إقبالا هاما خلال فصل الصيف.

وتمت بلورة هذا المشروع المتميز عند مدخل فضاء الحديقة بمدينة الزهور، كما سيبرز ذلك حفل افتتاح الشقة النموذجية، وهو فضاء مفضل لمختلف ساكنة المدينة، والزوار المغاربة والأجانب، الذين يقصدون مختلف المطاعم والمقاهي والساحات الخضراء، لتمضية أوقات ممتعة طيلة أيام الأسبوع.

وبالإضافة إلى الشقق السكنية ذات الجودة العالية، يوفر مشروع "جوهرة الحديقة" مجموعة من التجهيزات العصرية، والموقع المتميز، ومحلات تجارية مختلفة المساحات، ومرافق ترفيهية خاصة، ومساحات خضراء.

وتسعى مجموعة علالي للتطوير العقاري بشكل دائم إلى تطوير تصورها للمشاريع العقارية ذات الجودة العالية، التي يتم بناؤها بمدينة الزهور لتواكب المزايا العمرانية الحديثة، وأيضا تطلعات الزبائن المغاربة والأجانب نحو فضاء عيش حديث.