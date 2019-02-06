"أليانز المغرب" تطرح عرضين جديدين لتأمين الحياة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت أليانز المغرب، التابعة لشركة أليانزSE، عن إطلاق عرضين جديدين في سوق التأمين على الحياة، ويتعلق الأمر بـ"أليانز امتياز لتقاعد المقاولات، وأليانز امتياز للتقاعد الفردي".

وتسعى الشركة من وراء طرح هذين العرضين إلى إتاحة الفرصة للمؤمن لهم للاستفادة من الامتيازات الضريبية المخصصة للعقود طويلة الأجل، دون الانشغال بالأمور غير المتوقعة والطارئة التي يمكن أن تواجههم أثناء مدة سريان العقد.

وقال المدير العام لأليانز المغرب، يورغ ويبير، في ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، إن الحلول الجديدة تتيح الاستفادة من امتيازات استثمار مرن ذي مردودية عالية يرتكز على القدرة المالية لمجموعة أليانزSE، الحاصلة على شهادة "Double A" لـ"ستاندار آند بورز"، إلى جانب تنقيط مميز صادر عن وكالات تصنيف دولية، "وهو ما يعزز مكانة الشركة ويؤكد توفرها على مؤهلات كبيرة وهامة على مستوى هذه الخدمات التأمينية ذات الالتزامات طويلة الأمد".

وأضاف يورغ ويبير: "نحن مقتنعون بكون أليانز من أكبر وأهم خمس فاعلين الأكثر خبرة في مجال التأمين على الحياة، بخبرة مشهود لها بها في مجال الاستثمارات والاستقرار المالي، ومتأكدون من قدرتها على التموقع بشكل جيد على الصعيد المحلي للمساهمة في دينامية سوق التأمين على الحياة".

وأوضح المتحدث أن قرار شروع أليانز المغرب في تسويق خدمات التأمين على الحياة "لم يأت على خلفية فرصة مربحة في السوق المحلي؛ فهي تسعى إلى أن تصبح شريكا حقيقيا لزبنائها، والسماح لهم بعيش حياتهم بعيدا عن أي تخوف من تقلباتها، لأنهم يعلمون أن أليانز ستساندهم عندما يكونون في حاجة إليها".

"كان ينقصنا مكون أساسي في تشكيلة خدماتنا ومنتجاتنا، وقد قمنا اليوم بإطلاق عروض امتياز للتقاعد كي نكون أكثر قربا من زبنائنا في كل لحظات حياتهم المهنية والشخصية، وهي عروض تأمينية متكاملة تتلاءم مع حاجياتهم"، يقول يورغ ويبير.

ويتيح عرض امتياز للتقاعد، سواء الموجه للشركات أو الموجه للأفراد، تكوين رأسمال بشكل تدريجي عبر حساب شخصي للتقاعد عن طريق دفع أقساط. ويتم تكوين مدخرات بتجميع الأقساط الدورية والاستثنائية.

"هناك من يسعى إلى إمكانية الحصول على مدخراته بشكل آني بأدنى الشروط الجزائية، وهناك من يسعى إلى تكوين مبلغ تقاعد على المدى الطويل"، يقول فؤاد كنوني، مدير قطب التأمين على الحياة والصحة بأليانز المغرب. تنضاف إلى ذلك، التغطيات التأمينية المتعلقة بالوفاة ورأسمال جنائزي دون الحاجة إلى إجراء فحص طبي.

وتقترح أليانز المغرب شروط انخراط تحفيزية مع إمكانية المغادرة الطوعية للتقاعد بدون أي شرط جزائي، وأيضا إمكانية مواصلة تغذية حساب التقاعد بعد بلوغ 60 سنة بالنسبة للعرضين (الفردي وللمقاولات).

بالنسبة للعرض الموجه للمقاولات، لا يتم فرض أي مستوى أدنى للأقساط المدفوعة، في الوقت الذي يبلغ فيه المبلغ الأدنى بالنسبة للعرض الفردي 200 درهم.

ويمكن للمستفيد سحب ادخاره بدون أي شرط جزائي بعد مرور أربع سنوات، كما يمكنه الاستفادة من تسبيق بعد سن 50 عاما وثماني سنوات من الانخراط.

ومن أجل تشجيع الانخراط في هذين العرضين، قررت الشركة تقليص مصاريف الاكتتاب. وتتميز خدمة امتياز للتقاعد بمصاريف تسييرية جد تنافسية.

وهناك مجموعة من الإمكانيات المقترحة على المؤمن عند التقاعد، تشمل الحصول على رأسمال أو دخل شهري منتظم أو مزيج بينهما.

ويشكل عرضا أليانز امتياز للتقاعد أول خطوة لشركة أليانز المغرب في مجال التأمين على الحياة. وقال يورغ ويبير: "سنواصل الاستثمار في هذا المجال خلال الشهور والسنوات القادمة، مع تقديم تشكيلة من العروض المتنوعة لزبنائنا".