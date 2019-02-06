"دي إتش ال إكسبرس" تتوج بجائزة أفضل العرب

هسبريس من الدار البيضاء

حظيت "دي إتش ال إكسبرس"، شركة اللوجستيك الرائدة في العالم، بالتتويج مرتين خلال الدورة الثالثة من جائزة أفضل العرب لسنة 2018 خلال حفل Arab Best Award الذي أقيم مؤخرا بمراكش.

وخلال هذا الحفل، الذي شهد مشاركة واسعة للدول العربية في عدة فئات، أكدت شركة "دي إتش ال إكسبرس" ريادتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتفوقها في مجال الخدمات اللوجستية بهذا التتويج.

كما تم بهذه المناسبة تتويج نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش ال إكسبرس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأفضل رئيس تنفيذي عربي في فئة اللوجستيات.

وقال نور سليمان: "إنه لشرف كبير أن نحصل على جائزتين هامتين من هذا القبيل. هذا يدل على أننا نوفر خدمات ذات جودة عالية إلى جانب تشجيع الاستثمارات والتوسعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سنستمر في هذا الاتجاه وسنواصل تطورنا لتعزيز قيادة "دي إتش ال إكسبرس" من أجل تحقيق متطلبات موظفينا وعملائنا وشركائنا".

للإشارة فإن "دي إتش ال إكسبرس" المغرب حازت السنة الماضية شهادة "أفضل مشغل برسم 2019"، التي تمنحها مؤسسة Top Employer، وهي هيئة للتصديق الدولي متخصصة في جودة ظروف العمل. هذا التصنيف، الذي يغطي 116 دولة، أكد على الأهمية الخاصة التي توليها "دي إتش ال إكسبرس" المغرب لإسعاد موظفيها والارتقاء بهم.

وربطت "دي إتش ال إكسبرس"، التي انطلق نشاطها بالمغرب منذ أزيد من 30 عاماً، علاقة وطيدة مع شركائها وعملائها بفضل جودة شبكتها العالمية والتزام ومهنية موظفيها البالغ عددهم 380 موظفًا. منذ سنة 2010، ضاعفت "دي إتش ال إكسبرس" من رقم معاملاتها، من طاقاتها التشغيلية ومن موظفيها ووكالاتها. وتهدف الشركة إلى بلوغ 25 وكالة في أفق سنة 2020، وجعل عرض خدماتها أكثر قربا من عملائها بالمغرب.

وتتطلع "دي إتش ال إكسبرس" خلال السنوات القادمة إلى تعزيز الاستثمارات لضمان أفضل معايير الصناعة لشركائها وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي، عبر مواكبة آخر التطورات والحرص على تحفيز وتنمية مهارات رأس المال البشري.