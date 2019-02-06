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كُتّاب وآراء
قروض وهبات ألمانية للمغرب بـ330 مليون أورو
وقع المغرب وألمانيا، الثلاثاء، في العاصمة الرباط، اتفاقين للتعاون المالي بقيمة إجمالية قدرها 330.5 ملايين أورو على شكل قروض وهبات.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد وقع الاتفاقين كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وغوتز شميدت بريمي، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة.
وأكد الطرفان خلال اللقاء على علاقات التعاون والصداقة بين المغرب وألمانيا، والتي ستعزز بفضل إبرام هذين الاتفاقين.
وقال الوزير بنشعبون، وفق البلاغ، إن التوقيع على الاتفاقين يؤكد أهمية مجالات التعاون في قطاعات التنمية ذات الأولوية في المملكة، خصوصاً إدارة موارد الماء وتعزيز الطاقات المتجددة والتنمية الاقتصادية المستدامة.