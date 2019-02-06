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كُتّاب وآراء
الخطوط الملكية الجوية تنال جائزة للمعاملات المالية
حصلت شركة الخطوط الملكية المغربية على جائزة دولية للابتكار المالي في قطاع النقل الجوي التجاري، إثر مكافأتها من طرف Global Transport Finance، إذ فازت بجائزة ضمن "أفضل التمويلات العالمية" من AFIC المتخصصة في منشورات تمويل النقل التجاري.
واستفادت الشركة ذاتها من "ضريبة الإيجار الفرنسية"، وهو هيكل التمويل الأمثل لأولى طائرات بوينج 787-9 وبوينج 737-8 ماكس للخطوط الملكية المغربية.
وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "الشركة الوطنية تقوم عادة بتمويل عمليات حصولها على الطائرات من خلال عقود إيجار تضمنها وكالات ائتمان التصدير، أو من خلال الائتمانات التجارية التقليدية، لكن في هذه المرة اختارت الخطوط الملكية المغربية هيكل تمويل فرنسي للإعارة الضريبية (FTL)، بالإضافة إلى تأمين من شركة التأمين الإفريقي (ACIC)".
وأشار البلاغ إلى أن هذه الجائزة الدولية "تؤكد اعتماد الخطوط الملكية المغربية على معاملات السوق الأكثر ابتكارا في إدارة العمليات المالية، على غرار شركات الطيران الرائدة في العالم، ما يُعزز اندماجها في النظام البيئي والتنافسي".