24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:17
|13:47
|16:41
|19:07
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوفي تدعو إلى الجرأة لحماية الثروة الإيكولوجية
- رصيف الصحافة: صور للموكب الملكي تطيح بعون سلطة في مراكش
- شركات دولية تتنافس على صفقة النقل العمومي بالدار البيضاء
- السلطات تتصدى للدعارة والمخدرات بقلعة مكونة
- حمد الله يعيد البسمة إلى جماهير النصر السعودي
الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي (5.00)
ديون مطارات المملكة تثير التخوفات .. العوفير يبرز حجم التحديات (5.00)
- حقوقيات يُنادين بالإلغاء النهائي لتعدّد الزوجات من مدوّنة الأسرة - (189)
- وسائل إعلام إسرائيلية تصر على زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب - (87)
- نسبة البطالة تتراجع بالمملكة .. وحاملو الشهادات "أول العاطلين" - (54)
- الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي - (54)
- القصة الكاملة لمحاولة اغتصاب عشريني لسيدة عجوز بالمحمدية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"اتصالات" تفوز بجائزة العلامة التجارية المفضلة
فازت اتصالات المغرب بجائزة العلامة التجارية المغربية المفضلة لدى المواطنين في جميع القطاعات، "Love Brand 2019" خلال تظاهرة "Les Impériales 2019 ".
وقال المنظمون إن اتصالات المغرب هي العلامة الوطنية الأولى التي تظهر في ترتيب العلامات التجارية المفضلة لدى كل المغاربة، فهي متجذرة في قلوبهم ولازالت تنال ثقتهم.
وأنشأت اتصالات المغرب، الشركة الرائدة في سوق الاتصالات، ارتباطاً عاطفياً قوياً ومستداماً بزبنائها؛ فقد رسخت مكانتها كخيار أساسي في كل البيوت، مطورة بالتالي رصيدا عظيما من التعاطف لدى المغاربة، عبر الأجيال، الذين يحملون العلامة في قلوبهم.
وتطمح اتصالات المغرب بشدة إلى الاستماع إلى المغاربة وتلبية احتياجاتهم قصد تسهيل حياتهم اليومية؛ فهي تعزز نهضة أجيال متعددة، والمساهمة النشيطة لكل فرد في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع.
وبهذا الاستحقاق، تبقى اتصالات المغرب مدينة بثقة المستهلكين وتود أن تشكرهم على وفائهم.