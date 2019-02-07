"اتصالات" تفوز بجائزة العلامة التجارية المفضلة

هسبريس من الدار البيضاء

فازت اتصالات المغرب بجائزة العلامة التجارية المغربية المفضلة لدى المواطنين في جميع القطاعات، "Love Brand 2019" خلال تظاهرة "Les Impériales 2019 ".

وقال المنظمون إن اتصالات المغرب هي العلامة الوطنية الأولى التي تظهر في ترتيب العلامات التجارية المفضلة لدى كل المغاربة، فهي متجذرة في قلوبهم ولازالت تنال ثقتهم.

وأنشأت اتصالات المغرب، الشركة الرائدة في سوق الاتصالات، ارتباطاً عاطفياً قوياً ومستداماً بزبنائها؛ فقد رسخت مكانتها كخيار أساسي في كل البيوت، مطورة بالتالي رصيدا عظيما من التعاطف لدى المغاربة، عبر الأجيال، الذين يحملون العلامة في قلوبهم.

وتطمح اتصالات المغرب بشدة إلى الاستماع إلى المغاربة وتلبية احتياجاتهم قصد تسهيل حياتهم اليومية؛ فهي تعزز نهضة أجيال متعددة، والمساهمة النشيطة لكل فرد في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع.

وبهذا الاستحقاق، تبقى اتصالات المغرب مدينة بثقة المستهلكين وتود أن تشكرهم على وفائهم.