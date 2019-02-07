المغرب وبلجيكا يتفقان على تعزيز التعاون السياحي

هسبريس من الرباط

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مساء الأربعاء بمقر الوزارة، RUDI VERVOORT، الوزير الرئيس لجهة بروكسيل العاصمة، والوفد المرافق له.

وأشاد الوزير المغربي في بداية هذا اللقاء بمستوى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين، مبرزا حرصه على مواصلة دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي السياحة والتكوين والنقل الجوي، ومؤكدا على ضرورة فسح المجال لتقوية حركة الطيران بينهما وبين جهات المملكة.

وأشار ساجد إلى تطلع المغرب إلى تقوية هذه العلاقة، نظرا للروابط التاريخية بين البلدين، وكذلك لوجود جالية كبيرة ببلجيكا، وفق ما جاء في بلاغ توصلت به هسبريس.

من جانبه، أبدى الوزير الرئيس البلجيكي استعداده لدعم علاقات التعاون بين البلدين في مجالي السياحة وتبادل الزيارات للسياح بالوجهتين، مؤكدا ضرورة تعزيز النقل الجوي، وخصوصا خلق رحلات جوية منخفضة التكلفة بين البلدين، خاصة في العطل، ما يخفف عبء السفر على المغاربة المقيمين ببلجيكا.

وأكد المسؤول البلجيكي على أهمية تعزيز المجهودات المبذولة من طرف المغرب في مجال الترويج السياحي، للتموقع بالسوق البلجيكي والتعريف بالمؤهلات السياحية للوجهة المغربية، من خلال تنظيم ملتقيات ثقافية تعرف بالموروث الحضاري والثقافي والإنساني للمغرب.

كما تطرق الوزير إلى أهمية فتح الحوار بين مسؤولي قطاع النقل الجوي بالبلدين، من أجل دراسة إمكانية إحداث خطوط جوية إضافية بينهما.

وفي ختام هذا اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بينهما من أجل برمجة لقاءات بين المسؤولين على مستوى الوزارة والجهة والفاعلين والمهنيين المغاربة والبلجيكيين في مجالي السياحة والنقل الجوي، حتى يتسنى تعزيز الربط والتدفق السياحي بين البلدين.