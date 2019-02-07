اختلاف الرؤى ينسف اجتماع اعمارة ومهنيي النقل

هسبريس - مصطفى شاكري

لم ينجح عبد القادرة اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في احتواء غضب مهنيي النقل الطرقي الذين أشهروا ورقة الاحتجاج في وجهه، حيث لم يسفر اللقاء الذي عقده مع التمثيليات النقابية، الثلاثاء الماضي، في الخروج بأي نتائج مشتركة، بعدما اضطر إلى رفع الاجتماع الثنائي مُكرها، حينما تعالت أصوات النقابات وسيطرت الفوضى على القاعة، مما دفعه إلى المغادرة تاركاً وراءه المهنيين.

وأفاد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن اللقاء شهد اختلافا جذريا بين التمثيليات النقابية بخصوص المطالب الأساسية، وهي النقطة التي انتبه إليها الوزير الوصي على القطاع، الذي أكد أن أصل المشكل يرجع إلى الاختلاف في المنهجية الإجرائية فقط، داعيا المهنيين إلى الاطمئنان بشأن المشاكل التي تؤرقهم، غير أن تضارب المصالح أدى إلى غضب الوزير الذي غادر قاعة الاجتماع.

وأوضح المصدر ذاته، الذي حضر أطوار الاجتماع، أن الوزير الوصي على القطاع قرّر العودة من جديد إلى المفاوضات، من خلال برمجة لقاءات أخرى وفق جدول زمني محدد، على امتداد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بهدف الفصل بين مطالب التمثيليات النقابية، التي تختلف في بعض الرؤى والتصورات، من خلال تخصيص اجتماع أولي يتعلق بـ "الباطرونا" في قطاع الوزن الثقيل، يليه اجتماع ثانٍ يخص السائقين المهنيين في قطاع النقل الطرقي، ثم اجتماع أخير يهم أرباب وسائقي نقل البضائع لحساب الغير.

مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، قال إن "التمثيليات النقابية اختلفت حول المشروع المتعلق بتأهيل قطاع نقل البضائع، مما أدى إلى حدوث نوع من الاحتجاج والفوضى التي سادت القاعة، لكن الإشكال مرده إلى غياب الفصل الحقيقي بين مطالب السائقين المهنيين في قطاع النقل الطرقي من جهة، وملفات أرباب المقاولات في مجال نقل البضائع ذات الوزن الثقيل (الباطرونا)".

وأضاف الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة اقتنعت بضرورة الفصل بين القضايا والملفات سالفة الذكر، لا سيما في ظل الفوضى التي تطبع المجال والأخطاء في المفاهيم وتضارب مصالح شغيلة النقل الطرقي، لكنها تفهمت في نهاية المطاف سبب الاختلاف بين التمثيليات النقابية والجمعوية، مما يبرز بأن المشروع المتعلق بتأهيل قطاع نقل البضائع يحتاج إلى وقت طويل من أجل المصادقة عليه، بما في ذلك مشكلة الحمولة التي تسببت في خلاف بين المهنيين والشركات المُصنّعة".

وأوضح المتحدث أن "المهنيين الذين يتراوح وزن مركباتهم بين 3.5 أطنان و19 طنا هم المتضررون أكثر من إشكالية الحمولة، لأن أصحاب مركبات الوزن الثقيل يطالبون بتطبيق مقتضيات القانون، بعدما استفادوا من حصة الأسد في الدعم وتجديد الحظيرة خلال الحكومة السابقة، ومن ثمة يجب أن تتحمل الدولة الخسائر لأنها المسؤولة عن الموضوع".

جدير بالذكر أن المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، أعلن عن تنظيم إضراب وطني يوم 15 فبراير الحالي بسبب "عدم التزام الوزارة الوصية بالتواريخ المحددة في تعديل الحمولة".