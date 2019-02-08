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الرئيسية | مال وأعمال | صادرات الشركات المغربية تواجه المنافسة الأوروبية

صادرات الشركات المغربية تواجه المنافسة الأوروبية

صادرات الشركات المغربية تواجه المنافسة الأوروبية
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 08 فبراير 2019 - 23:13

رفعت الشركات المغربية العاملة في مجال تصدير الخدمات والبضائع حصصها السوقية بنسب محتشمة في الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوربي، الذي يعتبر السوق التقليدي للمغرب، ويفرض منافسة متنامية على البضائع المغربية.

وكشفت الأرقام الجديدة لمكتب الصرف ارتفاع صادرات المغرب بنسبة لم تتجاوز 7 في المائة السنة الماضية، مقارنة مع المستويات التي حققتها في 2017.

ورصدت مصالح مكتب الصرف، التابع لوزارة المالية، استقرار الواردات المغربية في 521 مليار درهم في 2018، مقابل 404.5 مليارات درهم للصادرات.

وتسبب هذا الأداء المحتشم للصادرات وارتفاع الواردات في تراجع حجم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب بنسبة 11 في المائة.

وقال مكتب الصرف، في تقريره السنوي الصادر حديثا، إن نسبة تغطية الواردات تراجعت من 78.2 في المائة سنة 2017 إلى 77.7 في المائة في 2018.

وسجلت وزارة المالية، عبر مصالحها في مكتب الصرف، زيادة صاروخية في فواتير واردات المحروقات وقطع غيار السيارات والمنتجات الغذائية، في ظل ارتفاع نسبي للقيمة الإجمالية للصادرات.

ولم يمنع ارتفاع الصادرات الصناعية والفلاحية من تفاقم العجز التجاري للمغرب العام الماضي، إذ رصد مكتب الصرف زيادة في عجز ميزان الأداءات نتيجة ارتفاع صاروخي في الواردات المغربية من المنتجات المصنعة والمحروقات المكررة.

ويؤكد خبراء مكتب الصرف أنه في ظل غلاء أسعار المحروقات في السوق الدولية منذ بداية السنة الماضية، واصلت واردات الفاتورة الطاقية تسجيل مستويات مرتفعة، إذ بلغت قيمة واردات المغرب من الغازوال والفيول ما يقارب 41.2 مليار درهم سنة 2018، مقابل 34 مليار درهم سنة 2017، مسجلة زيادة بقيمة 7 ملايير درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - citoyen maghribi السبت 09 فبراير 2019 - 00:09
Je suis choqué quand je fais mes courses dans les supermarchés en France de voir que la plupart des légumes et fruits viennent d'Espagne, voir même d’Israël qui est loin de l'Europe par rapport au Maroc! les légumes et fruits espagnoles n'ont aucun goût contrairement à ceux produits au Maroc. Je pense que nos résponsables ne sont pas assez combatifs pour mettre en valeur nos produits à l'exportation! Et pourquoi ne pas trouver d'autres marchés comme l'Afrique, le moyen orient ou la Russie pour écouler nos produits agricoles?A
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