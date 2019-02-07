عمال الفوسفاط ينادون بالعدالة ويرفضون "فبركة" الحوار الاجتماعي

هسبريس- مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)

وضع اجتماعي مأزوم يعيشه عمال المجمع الشريف للفوسفاط، رغم الميزانية المالية الضخمة المرصودة لهذا الجانب، حيث استنكرت الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط ما أسمته "تملص المؤسسة من مسؤولياتها الاجتماعية في إيجاد حلول مناسبة للمشاكل المتراكمة بالقطاع".

وصدحت حناجر "العمال الفوسفاطيين"، اليوم الخميس، أمام مقر الإدارة العامة للفوسفاط بمدينة الدار البيضاء، بشعارات منددة بمقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم المادة 114 من القانون 65.00، الذي يعتبر بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. وقال العمال المحتجون إن "الإدارة لم تكلف نفسها عناء البحث عن طبيعة ونوعية الأمراض المهنية الخطيرة والفتاكة، المرتبطة بظروف العمل الملوثة في مناجم ومعامل الكيماويات بالفوسفاط، من أجل التستر على خروقات السوق السوداء في القطاع الصحي".

كما استنكروا الأوضاع الحالية التي يعيشون في ظلها، من قبيل التغطية الصحية والترقية ومعاش التقاعد والتعويضات العائلية والسكن، مبرزين أن العديد من العمال يتقاضون معاشات لا تتعدى 800 درهم في الشهر الواحد، مما دفع هذه الشريحة إلى مزاولة مهن أخرى، إلى درجة أن الوضع وصل إلى امتهان التسوّل في أحايين كثيرة، فضلا عن شكواهم من الاختلالات التي طبعت ترسيم العمال.

بردود التباري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال إن "الوقفة الوطنية الإنذارية التي تخوضها الشغيلة تعبير عن حنقها على الأوضاع المزرية، بما فيها ملف التغطية الصحية، الذي تتخوف الشغيلة من تبعاته في المستقبل، حيث تم تغييب الاتحاد المغربي للشغل من إعداد القانون الذي أعدته الحكومة، بالرغم من تمثيليته النقابية الوازنة في المغرب".

وأضاف التباري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المتقاعدين لم يُنظر إليهم بتاتا في القانون الذي دخل حيز التنفيذ، علما أن القطاع تسوده اختلالات ونواقص كثيرة، على رأسها ظروف العمل الملوثة والخطيرة التي نشتغل فيها، مما أدى إلى إصابة العمال بأمراض مهنية خطيرة غير مصرح بها. لذلك نطالب البرلمان بتجديد لوائح الأمراض المهنية وإرسال لجان طبية للقيام بالأدوار المنوطة بها، دون إغفال الحوار الاجتماعي المفبرك وتكريس المديونية، في ظل الميزانيات الخيالية التي تصرف على الخدمات الاجتماعية".

وأوضح المسؤول النقابي أن "فئة تعرضت لتهميش مقصود ومحبوك سنة 2008، إذ اصطدم عمال المركب بأنهم غير فوسفاطيين، رغم اشتغالهم لمدة تزيد عن الأربعين سنة، مما دفعهم إلى المطالبة بمراجعة وثيقة الترسيم، بعدما تلقوا معاشات هزيلة لا تتعدى 800 درهم، علما أننا نتحدث عن مؤسسة ذات صيت عالمي وتندرج ضمن المؤسسة المواطنة".

وأشار التباري إلى كون "المتقاعدين لا يجدون حتى سيارة الإسعاف، متناسين الخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة للمجمع، فضلا عن سياسة الترقية الموسومة بالفساد والريع، وكذلك شركات المناولة التي تقوم بتشغيل العمال بالعقدة، ثم المشاكل المتعلقة بالسكن والحرب المعلنة على الحريات النقابية"، داعيا إلى إعادة النظر في سياسة التقاعد والاعتناء بالعمال، عبر زيادة البرامج الاجتماعية المخصصة في هذا الجانب.

من جهتها، استغربت نعيمة، التي اشتغل زوجها لمدة تزيد عن أربعين سنة بالمركب، معاش التقاعد الذي تستفيد منه بعد وفاة زوجها، والذي لا يتعدى 800 درهم. وأضافت "كما أن أبنائي لا يشتغلون من أجل مساعدتي على ظروف الحياة الصعبة".

بدورها، تحدثت زينب، وهي أرملة ترك لها زوجها ثلاثة أبناء، في حديثها مع هسبريس، عن حرمانها من "معاش حقيقي"، بسبب المبلغ الزهيد الذي تتقاضاه على رأس كل شهر، والذي لا يتعدى ألف درهم. وأضافت: "أصيب زوجي بمرض السرطان، ولم أكن أتوفر على الأدوية لعلاجه، اللهم بعض الجيران والأصدقاء الذين يقدمون لنا يد العون".

وما زال صالح، أحد عمال المكتب الشريف للفوسفاط، يعاني من تبعات مرض السرطان الذي ألمّ به، وقال: "لا يكترث بي المجمع في علاجي، وأتزود بالأدوية من قبل بعض الجمعيات الأوروبية، لا سيما من قبل فرنسا. أنا أموت حاليا في صمت، رغم الخدمات التي قدمتها لهذه المؤسسة".