مبيعات "رونو" تتصدر سوق السيارات في المغرب

هسبريس - و.م.ع

كشفت مجموعة رونو المغرب عن رقم مبيعاتها، حيث بلغت 5203 سيارة في شهر يناير 2019، بمعدل (41.4 بالمائة من حصة السوق)، مشيرة إلى أن هذه المبيعات ساهمت في تعزيز ريادتها على مستوى سوق السيارات الخاصة والموجهة لاستعمالات أخرى (ذات المنفعة).

وحسب الحصيلة التجارية الشهرية للمجموعة، فإنه جرى في يناير المنصرم، تسويق 318 من العربات الموجهة لاستعمالات أخرى (ذات المنفعة)، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 96.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017 ( 30.4 بالمائة من حصة السوق).

أما مبيعات السيارات الخاصة فقد بلغت 4885 وحدة (42.1 بالمائة من حصة السوق من مبيعات السوق الوطنية).

وأشارت المجموعة إلى أن تحقيق هذه الحصيلة يعزى بشكل خاص لمبيعات السيارات الخاصة من نوع "داسيا"، التي بلغت 3624 وحدة في شهر يناير 2019 (31.2 بالمائة من حصة السوق).

أما مبيعات السيارات من نوع رونو فقد بلغت 1414 وحدة (11.2 بالمائة من حصة السوق)، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن مبيعات نوع رونو طيلة السنة الماضية بلغت 25 الفا و769 وحدة (41.1 بالمائة من حصة السوق سنة 2017، و14.5 بالمائة سنة 2018).

وفي سياق متصل تمكنت المجموعة من احتلال المراكز الست الأولى ضمن العشر الأوائل، الخاصة بأفضل المبيعات (طوب تين)، حيث أنهت سنة 2018 بتسويق أزيد من 75 ألفا و400 وحدة (42.5 بالمائة من صحة السوق).