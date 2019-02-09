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الرئيسية | مال وأعمال | اعمارة يبرز استراتيجية تحديث قطاع نقل المسافرين

اعمارة يبرز استراتيجية تحديث قطاع نقل المسافرين

اعمارة يبرز استراتيجية تحديث قطاع نقل المسافرين
هسبريس - و.م.ع
السبت 09 فبراير 2019 - 23:05

قدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، اليوم السبت في الرباط، الخطوط العريضة لرؤية واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث وتطوير قطاع النقل العمومي للمسافرين في المغرب.

وأكد اعمارة، في تدخل له خلال يوم دراسي "حول تأهيل قطاع النقل العمومي للمسافرين"، أن هذه الرؤية الاستراتيجية ستفعل من خلال التعاون الوطيد بين الوزارة والمقاولات العاملة في قطاع النقل العمومي للمسافرين، وذلك عبر التوقيع على عقد برنامج يتضمن أربعة ركائز.

وتهم الركيزة الأولى، حسب الوزير، تطوير الترسانة القانونية التي تنظم القطاع والتي تضم أربعة محاور تتمثل في مراجعة الإطار القانوني للقطاع، وتعديل عدد من مقتضيات مدونة السير، وملاءمة تسعيرة النقل العمومي للمسافرين مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وفيما يتعلق بالركيزة الثانية فتهم وضع مرجع لجودة الخدمات والسلامة في القطاع يتفرع إلى خمسة محاور وهي تحسين جودة الخدمات المقدمة لركاب الحافلات، والرفع من جودة البنيات التحتية للاستقبال، وتحسين الشروط الاجتماعية للأشخاص العاملين في القطاع، والسلامة الطرقية، وتشجيع النجاعة الطاقية والحفاظ على البيئة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الركيزة الثالثة تتعلق بتحسين مستوى مقاولة النقل؛ وتشمل أربعة محاور متمثلة في الرفع من جودة المقاولات العاملة في قطاع النقل العمومي للمسافرين، وتعزيز مؤهلات وكذا مهنية الموارد البشرية للقطاع، وتجديد أسطول الحافلات وتنظيم التمثيليات المهنية وتشجيع تكتلاتها.

وبخصوص الركيزة الرابعة فتهم، على حد قول الوزير اعمارة، حكامة القطاع وتشمل أربعة محاور وهي المرصد الوطني للنقل، ووضع آلية وطنية لتنظيم القطاع على ضوء الجهوية الموسعة، وتحديث وتطوير نظام وأجهزة للمراقبة التقنية، ومراقبة المنافسة غير الشريفة والمضاربة في الأسعار.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم عرض حول مونوغرافية القطاع وآخر حول تحديث قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، كما عرف هذا اللقاء مشاركة حوالي 250 مشارك يمثلون عشرين تمثيلية مهنية للنقل العمومي للمسافرين بالمغرب، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ومنتخبون بمجلسي البرلمان، فضلا عن مسؤولي المؤسسات العمومية المعنية بقطاع نقل المسافرين.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - من الرباط السبت 09 فبراير 2019 - 23:48
عييينا من كترت البلا بلا ... حالة المحطات الطرقية تعطيكم الخبار ... بلاد راجعة للوراء
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2 - Abdou الأحد 10 فبراير 2019 - 00:15
كفى من الاصلاح الشفوي لقد ارهقتونا بكلامكم الفارغ والحال بالنقل العمومي يندى له الجبين ، ارجوك سيدي الوزير أن تتفضل بزيارة إلى محطة سطات
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