24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:11
|13:47
|16:46
|19:14
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حناجر نشطاء تصدح بالبيضاء لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"
- سراح معتقلي الريف
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش
- الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا
- باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد
- رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية" - (105)
- نتنياهو "يأمل" لقاء بوريطة في أكبر تحالف عالمي ضد الخطر الإيراني - (84)
- مديرية التربية توضح حقيقة "هستيريا" تلميذات - (71)
- "الجنس مقابل النقاط" .. طالبات بالرباط يتهمن أستاذاً جامعيا بالتحرش - (64)
- نقاش اتفاق الصيد البحري ينتقل إلى المغرب وسط انتظار أوروبي - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يجذب أعدادا متزايدة من "الجيل الصامت" للسياح الأمريكيين
أفاد موقع التأمينات الأمريكي "Squaremouth" بأن المغرب كان من بين أكبر أربع وجهات سفر متنامية لدى الأمريكيين السنة الماضية.
واستندا إلى إحصاءات Squaremouth، التي تكشف أماكن شراء العملاء لتأمينات السفر، كان المغرب ثاني أعلى معدل زيادة سنوية بنسبة 73 في المائة، مفيدا بأن عملاءه الذين سافروا إلى المغرب أنفقوا 3673.32 دولارا في رحلتهم، بزيادة 7 في المائة مقارنة مع عام 2017.
وحسب الموقع احتلت مصر المرتبة الأولى بزيادة قدرها 146 في المائة، فيما حلت تنزانيا في الرتبة الثالثة بتحقيقها زيادة بنسبة 61 في المائة، متبوعة بكولومبيا بزيادة بنسبة 60 في المائة. وتجاوزت البلدان الأربعة إسرائيل وأيسلندا والبرتغال وفيتنام، وهي أسرع وجهات السفر نمواً خلال 2017.
المثير للاهتمام أن الموقع لاحظ وجود ازدهار كبير من السياح من "الجيل الصامت" إلى المغرب، بزيادة قدرها 76 في المائة. ويقصد بـ"الجيل الصامت" بشكل عام أولئك الذين ولدوا بين عامي 1925 و1942، والذين هم في السبعينات والثمانينات من عمرهم اليوم.
ووفقاً لمرصد السياحة، تعد مراكش وأكادير والدار البيضاء أكثر الوجهات السياحية شعبية في المغرب؛ إذ تظهر الإحصاءات الصادرة عن المرصد في نونبر الماضي أنها استحوذت على أكبر عدد من السياح الوافدين في ذلك العام من الولايات المتحدة، مع ارتفاع بنسبة 28 في المائة.
وسبق أن أعلن عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، أن القطاع السياحي في المغرب سجّل إنجازا جديدا تمثل في استقطاب أزيد من 12 مليون سائح سنة 2018، أي بارتفاع بلغ 8 في المائة، مع حلول مليون سائح إضافي مقارنة مع الموسم الماضي.
وأفاد المدير العام للمكتب بأن مجموع مؤشرات القطاع تشير إلى أن السياحة المغربية تسير على الطريق الصحيح، مبرزا أنه إلى غاية نونبر الماضي تجاوز عدد السياح 11.3 ملايين شخص، بمتوسط مليون سائح شهريا، بزيادة قدرها 8.5 في المائة مقارنة مع سنة 2017. واستقر رقم ليالي المبيت في 22.2 مليون (زائد 8.4 في المائة)، ونسبة ملء بلغت 47 في المائة (زائد 3 في المائة).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
في رحلتهم
فيها الطيارة الاوطيلات الماكلة التنقل ...
كون نتا يا المغربي كون تقام عليك بالضوبل!!!