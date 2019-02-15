"طيران الإمارات" توقع صفقة بأزيد من 21 مليار دولار

هسبريس - متابعة

كشفت شركة "طيران الإمارات"، الخميس، عن طلبية لشراء 70 طائرة "إيرباص" منها 40 من طراز (أ 330-900) و30 طائرة من طراز (أ 350-900)، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها مع إيرباص في صفقة بلغت قيمتها 21.4 مليار دولار أمريكي.

وستبدأ الشركة في استلام الجيل الجديد من طائرات إيرباص "أ 330-900" و "أ 350-900" اعتبارا من عامي 2021 و2024 وذلك على التوالي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات إن الشركة تعمل على الحفاظ على استراتيجيتها القائمة على تشغيل أسطول حديث وعصري وفعال من طائرات الجسم العريض، مشيرا إلى أن الطلبية المتعلقة ب 70 طائرة ستساهم في تعزيز تنوع أسطول طيران الإمارات ودعم نمو شبكة خطوطها ومنحها المزيد من المرونة لخدمة الطلب الموسمي أو الطارئ بصورة أفضل كما سيلعب هذان الطرازان دورا مهما في وضع الخطط المستقبلية لأسطول وشبكة الشركة.

وأضاف أن الشركة ستشغل طائراتها من الفئة الأولى لخدمة الوجهات الإقليمية القائمة كما ستتيح لها خدمة مطارات أصغر ما يفتح المجال لإضافة محطات جديدة إلى شبكة خطوطها العالمية أما طائرات الفئة الثانية، فسوف تعزز عمليات الناقلة على الخطوط الطويلة ما سيوفر لطيران الإمارات مرونة إضافية في تخصيص السعة المطلوبة لخدمة الرحلات التي تستغرق ما بين 8 إلى 12 ساعة انطلاقا من مقرها الرئيس في دبي.

من جهة أخرى، توصلت "طيران الإمارات" و"إيرباص" إلى اتفاقية حول استلام ما تبقى من طلبية طائرات" أ380 "حيث ستتسلم الناقلة 14 طائرة من هذا الطراز من الآن وحتى نهاية عام 2021 ما سيصل بطلبيتها من هذا الطراز إلى 123 طائرة.

يذكر بأن طيران الإمارات تعد شركة وطنية مقرها في دبي، وتأسست في عام 1985 ويصل حجم أسطولها إلى 265 طائرة تسافر إلى 150 وجهة في حوالي مائة بلد حول العالم.