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الرئيسية | مال وأعمال | مجلس المنافسة يردُّ على الحكومة: تسقيف المحروقات "غير قانوني"

مجلس المنافسة يردُّ على الحكومة: تسقيف المحروقات "غير قانوني"

مجلس المنافسة يردُّ على الحكومة: تسقيف المحروقات "غير قانوني"
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:35

لمْ يتأخّر ردُّ مجلس المنافسة على الإحالة التي تقدّمتْ بها الحكومة، المرتبطة بتقنين أسعار المحروقات السائلة، إذ اعتبرها ادريس الكراوي، رئيس المجلس، "لا تسْتجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة"، مشيراً إلى أنَّ "المجلس لن يبتَّ، في إطار طلب الرأي هذا، في وجود ممارسات منافية للمنافسة في هذا السوق".

وتشيرُ المادة الرابعة من القانون رقم 104.12، الذي بموجبه بنى مجلس المنافسة قراره هذا، إلى أنَّ "حرية الأسعار والمنافسة تشترطُ اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار، وتبريره بظروف استثنائية، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني".

ويشرحُ الكراوي في رأيه، الذي صادق عليه أمس مجلس المنافسة، وتم تقديمه اليوم الجمعة في ندوة صحافية، أن "المجلس لا يقوم، باعتباره سلطة للنظامة وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات"، وزاد: "يعود هذا الاختصاص إلى الحكومة وحدها"، مورداً أنه بعد تحليل وبحث مفصل لشروط مشروعية مشروع تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات اعتبر المجلس أن "طلب الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة".

وقال الكراوي في هذا الصددّ إنه "باعتبار الحكومة سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين الأسعار، وإذا هي اختارت تسقيف هوامش الربح للمحروقات، فإن مجلس المنافسة يعتبر أن هذا الاختيار لن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية".

وأورد الكراوي في جوابه على أسئلة الصحافيين أن "التسقيف يمثل تدبيراً ظرفيا في الزمان، نظراً لأن مقتضيات المادة 4 من القانون 104.12 تحدد مدة تطبيقه في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة"، مشيراً إلى أن "هذه المدة رغم كونها محدودة في الزمن، فهي مدعوة كما هو الحال دائما في سوق المحروقات إلى مواجهة تغييرات متكررة نتيجة للتقلبات غير المتوقعة وغير المتحكم فيها للأسعار العالمية، التي لا تضبطُ الحكومة بأي شكل من الأشكال التغييرات الفجائية التي تعرفها".

وأشار الكراوي إلى أن "التسقيف يشكل تدبيراً تمييزياً يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم، وهذا يمثل خطراً حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين تتصاعدُ هشاشتهم"، مشيراً إلى أن "التسقيف يؤثر سلباً على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ادهم الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:49
سألخص تعليقي في هذا المثل (لا يوجد في القنافذ أملس)
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46
2 - yassin الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:50
عوض ان يكون مع مصالح المواطن مجلس المنافسة ضد الشعب
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51
3 - عبدالصمد الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:50
اودي الله يخد الحق فديك حكومة ديال بيجيدي حيدو لنا الدعم هوما سباب هاد الغلاء ديال اسعار المحروقات
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23
4 - رضا الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:51
وما هو القانوني عندكم نهب جيوب المواطنيين؟
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50
5 - mohamed الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:51
الداودي وزير فاشل و مكلخ ... برافو مجلس المنافسة ... الخطأ لي كان هو التحرير فحد داتو.... بنكيران و رباعتو سيرو الله ايخد فيكم الحق
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17
6 - يوسف الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:51
وهل 1700 مليار التي نهبهتها شركات المحروقات قانونية؟!!
ومتى كان القانون يطبق في المغرب على الحيتان الكبيرة ولوبيات الفساد؟!!!
جاوبونا يا مجلس 6 ملايين كتعويضات لأعضائه فقط، والتي صادقت عليها حكومة الكراكيز.
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46
7 - سلامي الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:51
المحروقات أثمنتها في المتناول لكن هناك من يريد الركوب على هذه المسألة لأهداف سياسية أصبحت اليوم مكشوفة
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-54
8 - مواطن الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:53
الكراوي معروف منذ اعتصامات الدكاترة في فترة التسعينات و حتى 2005، يعرفه الكثير خاصة "باك صاحبي" و تعيينه و تفعيل المجلس لكبح الحكومة و ليس دفاعا عن الشعب.
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28
9 - Zipto الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:53
تبارك الله هذا هو المجلس الذي انتظرنا ان يقف مع المواطن ضد اللوبيات ؟
و ما موقف هذا المجلس في تسقيف ثمن الادوية مثلا ليس قانونيا؟
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24
10 - Noureddine الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:54
صافي حتى هذا معاهم، الفقير غادي ادزاد فقر و الغني غادي ادزاد غنى. كان الله في عونكم.
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4
11 - المغترب الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:54
جبناه يعاونا فحفير قبر بانا هرب لينا بالفاس هههه كنا كنتسناو مجلس المنافسة يجي يسقف الاسعار ساعة رجع هو كيطعن فالحكومة باش ما تسقفش ههه دبا عرفت علاش جراو على المدير السابق وجابو هادو باينين تعشاو مع البتروليين
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3
12 - متامل الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:58
بيت شعري جيد و راءع ويلخص الشيء في حد داته دون ان يحله بل يجعله في حال الانتظار انتظار اللدي يا تي او لاياتي / متئ يستكمل البنيان تمامه°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ادا كنت تبنيه وغيرك يهدم .
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3
13 - Salim الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:59
لم يسبق لنا أن سمعنا عن هذه المؤسسة شيئا سوى معرقلات وجودها.. لكون هدفها حماية المستهلك أولا و اخيرا. وفي اول مبادرة في تاريخ وجودها تعارض تسقيف ثمن البيع .. قال جدي : "سكت دهرا ونطق كفرا" . لك الله يا وطني.
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4
14 - ADAM الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:04
الحكومة أقرت لأعضاء مجلس المنافسة مبلغ ستون ألف درهم كتعويضات شهرية ؤباغيينهوم أعارضوها و فوق ه.ا كله فرايهم أستشاري فقط يعني زايد ناقص
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2
15 - Nejjar الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:05
قبيل صدور بينهم "يقرر" ان يكون راتب أعضاء مجلس المنافسة 6 ملايين فالشهر و بالصدفة يرفضون التثقيف خوفا من أولياء المحروقات
بعدي والطوفان
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3
16 - حماد الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:05
باركا عليكم 6 مليون للواحد وماجاورها من تعويضات والمحروقات بالمجان فلماذا إذن التسقيف؟
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5
17 - سكزوفرين الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:07
الناس ما فهمات والو
قرار مجلس المنافسة فضح الحكومة والداودي.
بتعبير اخر
الحكومة بغات تغالط المواطن وتكول ليه راه عدم التسقيف سببه مجلس المنافسة.
بمعنى الحكم ي يرفع راية التسللل على حكومة العثماني.
يجب التنويه بموقف الكراوي.
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0
18 - بنالما ني الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:08
المجلس يعمل بالرأي الذي يقول كم قضينا بحاجة من تركها .
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3
19 - سعيد من تمارة الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:13
تبارك الله عليكم. تستاهلو هاديك ستة المليون ديال الشهرية
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1
20 - احمد الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:16
انا الى حد الان لم استوعب الدور الذي سيقوم مجلس المنافسة هذا.هل خلق ليخدم مصالح اللوبيات المفترسة التي تنهب جيب المواطن المقهور أو يقف في صفه أشك في ذلك.لماذا لم يرد الكراوي هذا على قرار الحكومةبعد تحديد رواتب أعضاء المجلس 6 ملايين شهريا و يقول لها لا هذا كثير هذا حرام.
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