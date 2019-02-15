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الرئيسية | مال وأعمال | الداودي: الطابع السياسي يغلّف الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة

الداودي: الطابع السياسي يغلّف الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة

الداودي: الطابع السياسي يغلّف الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة
هسبريس – يوسف لخضر
الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:10

لم يتقبل لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الرأي الاستشاري الذي أدلى به مجلس المنافسة بخصوص موضوع تسقيف أسعار المحروقات، والذي اعتبر أن هذا التوجه "غير قانوني ولن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية".

وقال الداودي، في تصريح لهسبريس، إن رأي مجلس المنافسة "يُحترم"، لكنه أشار إلى أن "فيه جوانب لها طابع سياسي، خصوصاً فيما يتعلق بتقييم مرحلة 2015"، وهي المرحلة التي تم فيها تحرير أسعار المحروقات في عهد الحكومة السابقة.

وأضاف الداودي قائلاً: "المشكل هادْ الرأي مدْفونْ فيه جوانب لها طابع سياسي شويَّةْ، ومجلس المنافسة ليس مؤسسة لتقييم العمل الحكومي، بل دورها تنوير الحكومة وإعطاء الرأي، والمؤسسات التي تقوم بالتقييم معروفة دستورياً".

واعتبر الوزير أن "تقييم العمل الحكومي خطأ سقط فيه مجلس المنافسة"، وزاد قائلاً: "أتمنى ألا يتكرر ذلك لأن هذا سيطرح مشكلا ويجعلنا نتساءل هل مجلس المنافسة مؤسسة للمُعارضة؟".

وأكد الداودي أن "هذا الخطأ لا يجب أن يأتي على لسان مؤسسة دستورية"، مشدداً على أن مجلس المنافسة يجب أن "يأخذ موضوع تحرير أسعار المحروقات كمعطى وليس تحليله واشْ مزْيانْ وْلاَّ مامزْيانْشْ".

ويبدو أن الداودي مقتنع بقرار تسقيف الأسعار رغم رأي مجلس المنافسة، حيث كشف في تصريحه لهسبريس أنه سيعقد لقاءات الأسبوع المقبل مع شركات المحروقات والموزعين، وقال: "هدفي هو إيجاد اتفاق حول قرار التسقيف مع استحضار رأي مجلس المنافسة طبعاً".

يشار إلى أن الرأي الصادر اليوم عن مجلس المنافسة، بعد تجديد هياكله، يبقى رأيا استشارياً وليس ملزماً للحكومة، وهو أول موضوع يبت فيه المجلس بعد تعيين ادريس الكراوي رئيساً جديداً له من طرف الملك محمد السادس قبل أشهر، وقد برز موضوع تسقيف المحروقات بعد سنوات من تحرير أسعارها وتبين أنها مرتفعة.

وسبق للحسن الداودي أن كشف، في تصريح سابق لهسبريس، أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم العمل به ابتداء من شهر مارس المقبل على أبعد تقدير، وسيتم عبر قرار صادر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ليتم إدخال البترول ضمن المواد المقننة.

وفي حالة اعتماد ذلك، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة. وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحددة، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم، حسب إفادات سابقة للحسن الداودي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - حمورابي الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:21
وكلنا عليكم الله انتوما اللي حررتو الاسعار وانتوما مافاهمين والو. الله ياخد فيكم الحق
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18
2 - omar الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:22
كل من ليس معكم فهو فيه ( ان ) اقتلتونا ا صاحبي ...تطعنون في كل شئ ...مما انتم مصنوعون هل من حديد صدئ ام من حجر صلب ام انكم قدر قدر على العباد نرجوا الله ان يرفعه...هزلت
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3
3 - إنبطح الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:24
وهذا معناه أن مجلس اامنافسة قد إنبطح أمام اللوبي الفساد من غيره من لمجالس، التي لا تستطع تحريك ساكنا.
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13
4 - عبدو الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:26
في كل الاحوال السبد الداودي هو الرابح الاكبر : ىانه ادلى بما عنده . اراكم اللفرجى المعارضة ووو ...راه البترول سيصبح بالمجان !؟
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-2
5 - معتوه الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:28
اذا كانت الارباح كبيرة فلماذا الاسعار في كل المحطات متقاربة,, هذا دليل على اتفاق مبطن من اصحاب الشركات, وهذا ايضا يعد منافيا لقوانين تحرير السوق والمنافسة الشريفة, وجب تبسيط المساطر لدخول فاعلين اقوى للسوق.

الاحتكار الاحتكار الاحتكار ,,,,, كلها حاكماها المافيات ها العقار ها التهريب ها المحروقات ,,,, عرفتو علاش ماشين للور
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7
6 - مغربي الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:29
السلام عليكم ورحمة الله
واش كازوال ينخفض ثمن ولى تم تسقيف ثمن
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0
7 - Mohsin الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:31
إن كانت الحكومة منتخبة دستوريامن الشعب،فلماذا تلجأ إلى مجلس المنافسة المعين؟ مالكم كيف تحكمون!!
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0
8 - داودية الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:32
بما أن الكراوي تم تعيينه من طرف الملك فلن يكون في صف المواطن المستهلك و"المهلوك" طبعا ولن يهاب ''المحكومة''، فالمغرب مُؤسس حسب مقاس الملكية المستبدة بكل شيء.
والغريب في الأمر بل المُضحك هو أن الكراوي هذا وأعوانه تم تخصيص لهم تعويضا "سمينا" من المال العام.
طبعا لا يخفى على أحد ـ إلا المغفلين ـ أن من يتحكم في المحروقات هو القصر عبر بيدقه أخنوش وغيرهم. وطبعا مصاريف القصر وجيوشه كبيرة جدا لدرجة أنهم لا يقنعون بالربح المعقول بل يكتسحون جميع مجالات الاقتصاد في المغرب وكأنه ضيعتهم.
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3
9 - ملاحظ الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:33
اذا لم يتخذ طابعا سياسيا فهل يتعين عليه ان يتخذ طابعا دينيا؟ ثم ان المجلس عبر عن صلاحياته الدستورية .
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-2
10 - سلام الصويري الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:33
خلق مجالس ووكالات ومكاتب بجانب الوزارات لها نفس المهمة تلتهم الملايير هو تبذير المال العام وتكريس سيطرة الدولة العميقة على كل نواحي الحياة وتبخيس لعمل الحكومة وضرب قواعد الديمقراطية فيما يخص المتابعة والمساءلة واحترام برامج المتخبين من حكومة وبرلمان وتشتيت المسؤولية يودي الى انعام المسائلة وتتبع مكامن الفشل وإنزال العقاب !!
ضروف كهذه تجعل البلد يقبع في مؤخرة برامج التنمية والتقدم هذا بالتذكير على تمييع دور الجهات ودور جيوش من الموظفين والأطر التابعة لمختلف الوزارات !!
انه ضرب الحكامة في مقتل
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11 - samira الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:33
مجلس المنافسة كيشدو 6 المليون للواحد . خاصهم يسقفو بعدا الفيلات ديالهم هما لولين
لك الله يا مغربي
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2
12 - سكزوفرين الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:34
نتا مالك السي الداودي
سقف وانتهى الامر.
نتوما مولفين تخباو ورا آخرين.
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13 - مفكر الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:39
هاد الهضرة معقولة الله يحفضك ويرعاك السي الدودي عندك تنسا تسقيف اسعار العقارات او ايجاد شركة للدولة تتكلف ببناء بيوت ب 10 مليون للفقراء و20 مليون للطبقة المتوسطة كماتفعل الدول الاوروبية بغينا نتهناو من الاضرابات والاعتصامات راه حشومة الدول الاخرى كيضحكو علينا
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-1
14 - الداودي يا وزير! الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:39
لقد فات القطار وشركات المحروقات تغتني على حساب جيوب الفقراء، الذين يقتنون السيارت بالتقسيط رغما عنهم، لغياب وسائل النقل العمومي، لذلك يجب وضع حد لهذه المهزلة، بتحديد سعره في 7 دراهم؛ مثل الاقاليم الجنوبية، في ظل تهاوي اثمان النفط بالسوق العالمية والسلام
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15 - كاين الحل الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:41
أسي الداودي إذا أردت تخفيض المحروقات في المغرب فالحل بسيط و سهل ألا و هو تخفيض الضريبة على الإستهلاك التي تبلغ حاليا ‏3,75 درهم عن كل لتر من الكازوال أو البنزين. إذن من يساهم في ارتفاع المحروقات طبعا الدولة. فضريبة الإستهلاك+ضريبة الربح+ضريبة القيمة المضافة. جمعها يساوي ‏4 أو ‏4,5 درهم. إذن فلو كان المغرب منتجا للبترول فلن ينخفض‎ ‎سعره و سيبقى ب 5 دراهم أو أكثر.
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16 - Senhaji الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:42
Le président de ce conseil est un maître assistant de de ce ministre. Économie financière 19971_1982
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0
17 - الوزير المتظاهر ضد الشعب الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:42
هذا الوزير معروف بأسلوب التهجم على كلّ رأي يخالفه ويكشف عن عيوب سياسته،ويقول مثلا بأنّ رأي مجلس المنافسة في مسألة المحروقات فيه شيء من السياسة ولا يبرهن على وجوه العيب فيه، وكُلُّ مايعيبه عليه هو أنه رجع إلى سنة 2015 السنة التي بدأ فيها pjd هَلْكَ الحرث والنسل،وكأنّي بهذا الوزير يحاول إلزام مجلس المنافسة على مباركة سياسة الحكومة!
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18 - المهدي الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:46
أليس مجلس مجلس المنافسة مؤسسة دستورية كالحكومة مثلا؟ الاحترام بين المؤسسات الدستورية واجب والاحترام لها واجب دستوري. ومبدأ الدستورية يساوي بين المؤسسات. وللملك فقط كمؤسسة دستورية التحكيم بين المؤسسات الدستورية.
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19 - مغربي الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:51
خرجتو على الشعب حزب العدالة وماهو بعدالة بسببكم تزاد في كل شي منافقين
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0
20 - بنعبدالسلام الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:52
يا أخي، الرأي السياسي غلفتم به، بل لطَّختم به ، العقيدة برمتها .فلا داعي أن تنعتوا كل رأي يخالف رأيكم بأنه مُسَيَّس.أنتم سَيَّسْتم وشوهتم كل شيء في هذه البلاد بازدواجية خطاباتكم وتَفَنُّنِكم في تقمص عدة أوجه. فتارة تبدون في جلباب النساك والوعاظ أمام المساجد وتارة تتقمصون شخصية الملحدين وتنزعون عنكم ثوب الزهاد أمام أشهر الكباريهات في باريس وغيرها. أنا أتساءل فقط:كيف سَتُبعثون؟
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21 - عبد اللطيف الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:53
مجلس المنافسة يرفض التسقيف ويحرج حكومة البيجيدي (بالمجية بالدقة للنيف) ، مما يدعم فكرة أن تحرير الأسعار كان في حد ذاته خطا جسيما وأن إلغاءه او تقنينه صار مستحيلا (دخول الحمام ماشي بحال خروجو) ... ويستمر تقميط البيجيدي لإعادته إلى الحاضنة حتى لا يزن من بعد ثقل قيراطا
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22 - محارب سابق الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:55
الأمر لا يتعلق لا بتسقيف الأسعار و لا بتحيطها. امر المحروقات ببلادنا سهلا هو تحديد واجب الدولة من تعشير و ضرائب. و تحرير توريد هذه المواد لجميع الشركات بدون استثناء او احتكار. و سترون المنافسة الحقيقية.
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23 - لطفي الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:56
لوبيات الفساد تتحكم في كل شيء.أما مجلس المنافسة فمثله كمثل(الطالب اللي نستناوا بركتو دخل إلى الجامع ببلغتو.)
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24 - Karima الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:56
تمثيلية لا غير.. حكومة فاشلة ضد الشعب. رجعو صندوق المقاصة الله ياخد فيكم الحق يا تجار الدين!!
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25 - motadammir الجمعة 15 فبراير 2019 - 16:00
بمجرد ان أرى احدى وجوه الباجدة لا أكلف نفسي عناء لقراءة الموضوع خاصة انت والمعزول ..والسلام
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26 - واش مواطن؟ الجمعة 15 فبراير 2019 - 16:03
من المسؤول عن تحرير أسعار المحروقات سابقا؟ ورغم ذلك إن إستطاع السيد الداودي تسقيف أسعار المحروقات مثل الأدوية فسيكون ذلك تصحيحا لما سبق.
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