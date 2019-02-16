البنك والنقد الدوليين يطلعان على استعدادات المغرب

هسبريس من الرباط

حل بالمغرب هذا الأسبوع وفد رفيع المستوى تقوده إفون تسيكاتا، نائبة رئيس البنك الدولي سكرتيرته العامة، وجيان هي لين، السكرتير العام لصندوق النقد الدولي، للاطلاع على الاستعدادات الخاصة لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر من سنة 2021 بمدينة مراكش.

وجرى استقبال الوفد من طرف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الجمعة بالرباط، حيث أشار الوزير إلى "التجربة المغربية في تنظيم التظاهرات الكبرى"، وأكد لأعضاء الوفد "التزام المملكة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح الاجتماعات السنوية لسنة 2021".

وقام الوفد، بمعية اللجنة المكلفة بالتنظيم بوزارة الاقتصاد والمالية، بزيارة إلى مدينة مراكش لمعاينة الموقع المخصص لانعقاد هذه التظاهرة، وقدمت للجنة جميع الشروحات حول الأشغال المزمع إنجازها في هذا الإطار.

وسيلتقي في إطار هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية من دول العالم، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد الدولي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ.

وكانت آخر اجتماعات سنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإفريقيا عقدت في العام 1973 بيبنيروبي بكينيا. ويتزامن إعلان المغرب احتضان الاجتماعات السنوية القادمة مع الذكرى الستين لانضمامه لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتعقد هذه الاجتماعات السنوية في العادة مرتين متتاليتين في مقر الصندوق والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.