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كُتّاب وآراء
طنجة .. مطابخ Bulthaup الألمانية تصل المغرب
افتتحت المؤسسة العالمية الألمانية "Bulthaup"، الرائدة في عالم صنع وتصميم مطابخ عالية الجودة، أول مقرّ رسمي لها بالمغرب في مدينة طنجة.
حفل الافتتاح شهد حضور Mark Eckert، الرئيس المدير العام حفيد المؤسس الأول للماركة العالمية "Bulthaup"، ومجموعة من الشخصيات المغربية والعالمية المهتمة بمجال البناء وهندسة الديكور.
تورية قنديل، مديرة معرض "Bulthaup Tanger"، قالت بالمناسبة، في تصريح لهسبريس، إن مدينة طنجة "تشهد اليوم افتتاح أول فرع بالمغرب لهذه الماركة، وهي ماركة عالية الجودة وحديثة تناسب أذواقا عديدة بميزانيات مختلفة تناسب مجموعة من الطبقات الاجتماعية".
وزادت قنديل: "نشعر بالسعادة لأننا تمكنا من إدخال هذا النمط من المطابخ إلى طنجة، التي وقع اختيارنا عليها لأنها مدينة تشهد تطورا اقتصاديا، وأيضا بحكم قربها من أوروبا وتواجد عدد من الأجانب بها الذين يعرفون الماركة مسبقا".
من جانبه، قال Mark Eckert، الرئيس المدير العام للمؤسسة، إن افتتاح معرض "Bulthaup Tanger" جاء نتيجة للتطور الكبير الذي يعرفه المغرب عموما، وطنجة خصوصا، في كل القطاعات، ومنها قطاع العقار، موردا أن "هناك بنايات جد متطورة وذات هندسة راقية".
وتبعا لذلك، يضيف المتحدث في تصريحه، "كان لا بد من القدوم إلى المغرب ومواكبة هذا التطور، وبعد أكثر من سنة ونصف من الدراسة والبحث عن فريق عمل مغربي محترف، تم افتتاح معرض Bulthaup Tanger بعاصمة البوغاز، وبعدها سنقوم بافتتاح معارض بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش".
حري بالذكر أن مؤسسة "Bulthaup" تأسست سنة 1949 بالقرب من مدينة ميونيخ الألمانية من قبل النجار الألماني مارتن Bulthaup، ويترأسها الآن حفيده، وتملك أكثر من 250 معرضا في العالم، ومازالت تنتج كل أنواع أثاث المطابخ بمصانعها في ألمانيا وتصدرها إلى كل معارضها بالعالم.