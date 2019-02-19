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الرئيسية | مال وأعمال | سعر نفط "أوبك" يصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

سعر نفط "أوبك" يصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

سعر نفط "أوبك" يصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 11:45

واصل سعر الخام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ارتفاعه ليصل إلى 66.03 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ الـ13 من نونبر الماضي، حسب ما أعلنت المنظمة النفطية، اليوم الثلاثاء، من مقرها في فيينا.

وارتفع سعر سلة "أوبك"، التي تضم 14 نوعا من الخام، بواقع 1.8% مطلع هذا الأسبوع مقارنة بتعاملات يوم الجمعة الماضي، مسجلا سادس زيادة له على التوالي.

كما ارتفع سعر خام القياس الأوروبي "برنت"، تسليم شهر أبريل القادم، في مستهل تعاملات اليوم بسوق العقود الآجلة في لندن بنسبة 0.07% مقابل ختام الجلسة السابقة، ليسجل 66.48 دولارا للبرميل.

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