أسعار الأصول العقارية تواصل الانخفاض في المغرب

هسبريس - و.م.ع

سجلت مؤشرات أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 0.4 بالمائة،في الفصل الرابع من سنة 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة التي سبقتها.

وحسب مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الرابع 2018 لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية فإن هذا التراجع يعكس الانخفاض المسجل في مجال العقار بنسبة 2.4 في المائة، وتراجعا بـ 1.2 في المائة للممتلكات العقارية ذات الاستعمال المهني.

وحسب فئة الأصول فإن انخفاض أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني يعزى إلى تراجع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0.5 بالمائة ، والفضاءات المخصصة للمكاتب (ناقص 3.3 بالمائة). وتمت الإشارة إلى أن المعاملات الخاصة بهذا الأصناف من العقار ارتفعت بنسبة 3ر18 بالمائة، وذلك في ارتباط مع زيادة بنسبة 16.6 بالمائة في مبيعات المحالات التجارية، و30.7 بالمائة في مبيعات المكاتب .

وعلى مستوى الإقامات السكنية فإنه بالرغم من ارتفاع أسعار الشقق (زائد 0.6 بالمائة )، والمنازل ( زائد 0.8 بالمائة) ، والفيلات ( زائد 5.9 بالمائة)، فإن عدد المعاملات في هذه الأصناف الثلاثة زادت بنسبة 14.6 بالمائة ، و30.7 بالمائة، و39.7 بالمائة ، على التوالي.

وعلى أساس فصلي، أوضحت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الرابع لسنة 2018 سجلت استقرارا بشأن الإقامات السكنية، وزيادة بنسبة 1.4 بالمائة بخصوص الممتلكات ذات الاستعمال المهني .

وبخصوص المعاملات، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 11.2 في المائة مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018 ، حيث زادت مبيعات الإقامات السكية بنسبة 9.1 بالمائة ، والبقع الأرضية ( زائد 15.7 بالمائة) ، والأصول ذات الاستعمال المهني ( زائد 20.5 بالمائة ).

وأوضحت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل استقرارا على مستوى الدار البيضاء مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018 ، في حين سجل ارتفاعا على مستوى طنجة بنسبة 0.9 بالمائة. وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته ، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة على مستوى مراكش .