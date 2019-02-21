مهنيو نقل البضائع يحتجون ضد نظام "بورتنيت" في ميناء البيضاء

هسبريس – محمد لديب

عبر مهنيو شحن البضائع عن تخوفهم من الانعكاسات السلبية لانطلاق خدمة عملية حجز مواعيد ولوج الشاحنات إلى ميناء الدار البيضاء بشكل إلكتروني على نشاطهم.

وقالت الوكالة الوطنية للموانئ إن هذا النظام الإلكتروني، الذي سينطلق العمل به ابتداء من فاتح مارس القادم، "سيساهم في تسهيل وتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير بميناء الدار البيضاء".

ويرى عادل الضحوكي، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن نظام "بورتنيت" "سيتسبب في الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع".

وأوضح الضحوكي، في تصريح لهسبريس، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بتشغيل نظام تحديد مواعيد ولوج الشاحنات نحو ميناء الدار البيضاء "ستمنع الناقلين من الولوج بحرية إلى الميناء".

وأضاف نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في التصريح ذاته، أن "هذا الإجراء تعسفي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث لم يتم إشراكنا في أي مرحلة من مراحل المشاورات من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، وقد تم وضع هذا النظام دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني في ميناء الدار البيضاء، علما أنه كانت هناك اتفاقية لتشييد محطة طرقية".

وتابع المتحدث أن "نظام برتنيت لا يصب في مصلحة المهنيين، وسلبياته أكثر من إيجابياته"، مبرزا أنه "بين عشية وضحاها، جاء قرار الوكالة بالشروع في العمل بهذا النظام ابتداء من شهر مارس ونحن نعمل على وضع نظام لتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع".

واعتبر عادل الضحوكي أن نظام "بورتنيت" "يصب في صالح المعشرين، وسيمكنهم من السيطرة على مقاولة النقل"، متسائلا باستغراب: "كيف يعقل أن نضع أسطول الشاحنات التابعة للناقلين رهن إشارة المعشرين؟"، موردا: "لا يسعنا سوى أن نطالب الوكالة الوطنية للموانئ بالتراجع عن هذا القرار".