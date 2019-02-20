24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:04
|13:46
|16:50
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رحيمي يقود الرجاء لاصطياد "القرش المسفيوي"
- معضلة لغات التدريس بالمغرب .. الفرنسية مفتاح نجاح الاقتصاد
- لحظة إنسانية.. صياد يلقي بجرو كلب البحر في الماء ليعود إلى أمه
- مسؤوليتنا على "السوشيال ميديا"
- مسيرة 17 فبراير 2019 بالرباط حول الأرض
لفتيت يطالب والي البيضاء بالإنصات للمواطنين ومحاربة الإرهاب (5.00)
توجيهات الملك تُثمر حصيلة إيجابية في تجاوز مشاكل آجال الأداء (5.00)
أخنوش يفتتح معرض "أليوتيس" لترويج تكنولوجيات الصيد الحديثة (5.00)
الهجوم الإرهابي في "بولواما" يدفع الهند إلى طلب مساعدة المملكة (4.67)
- خراطيم مياه تفرق احتجاج أساتذة "التعاقد" أمام القصر الملكي بالرباط - (108)
- عيوش: بنكيران يكذب على الشعب .. ولغة المغاربة هي الدارجة - (105)
- معضلة لغات التدريس بالمغرب .. الفرنسية مفتاح نجاح الاقتصاد - (96)
- "حملة المقاطعة" المغربية تخفض مبيعات وأرباح "دانون" الدولية - (57)
- أخنوش يستعرض إنجازات المغرب في الصيد أمام أوروبيين وأفارقة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"اتصالات المغرب" تواكب التطور الرقمي في تشاد
عبر عبد السلام أحيزون، رئيس المجلس المديري لاتصالات المغرب، عن رغبة المجموعة المغربية في المساهمة فعليا في التطور الرقمي لدولة تشاد.
وأبرز أحيزون خلال لقاء عقده مع رئيس دولة تشاد، إدريس ديبي، أن اتصالات المغرب تتوفر على كافة المؤهلات لتساهم بقوة في هذا التطور، وأن لها إرادة قوية في هذا الاتجاه.
وتراهن اتصالات المغرب على أن تضطلع بدور الفاعل المرجعي بدولة تشاد للمساهمة في تقليص الهوة الرقمية بهذا البلد الإفريقي، وباقي دول القارة السمراء.
ويؤكد المسؤولون باتصالات المغرب أن "الاندماج الناجح للفروع الإفريقية الجديدة جاء ليعزز نجاح النمو الدولي للمجموعة، وذلك بفضل نوعية فرقها ومتابعة استراتيجيتها القائمة على الابتكار والاستثمار المستدام".
ويشدد هؤلاء على أن "الفروع الإفريقية، على الرغم من الضغوط التنافسية والتنظيمية القوية، تحتفظ بدينامية إيجابية تظهر في النمو السريع والمساهمة المهمة في نتائج المجموعة".