"اتصالات المغرب" تواكب التطور الرقمي في تشاد

هسبريس من الرباط

عبر عبد السلام أحيزون، رئيس المجلس المديري لاتصالات المغرب، عن رغبة المجموعة المغربية في المساهمة فعليا في التطور الرقمي لدولة تشاد.

وأبرز أحيزون خلال لقاء عقده مع رئيس دولة تشاد، إدريس ديبي، أن اتصالات المغرب تتوفر على كافة المؤهلات لتساهم بقوة في هذا التطور، وأن لها إرادة قوية في هذا الاتجاه.

وتراهن اتصالات المغرب على أن تضطلع بدور الفاعل المرجعي بدولة تشاد للمساهمة في تقليص الهوة الرقمية بهذا البلد الإفريقي، وباقي دول القارة السمراء.

ويؤكد المسؤولون باتصالات المغرب أن "الاندماج الناجح للفروع الإفريقية الجديدة جاء ليعزز نجاح النمو الدولي للمجموعة، وذلك بفضل نوعية فرقها ومتابعة استراتيجيتها القائمة على الابتكار والاستثمار المستدام".

ويشدد هؤلاء على أن "الفروع الإفريقية، على الرغم من الضغوط التنافسية والتنظيمية القوية، تحتفظ بدينامية إيجابية تظهر في النمو السريع والمساهمة المهمة في نتائج المجموعة".