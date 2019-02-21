بركة: أزمة الثقة تعطّل مصالح المواطنين والمستثمرين في المغرب

هسبريس - مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن "الحكومة تغذي الأزمة انطلاقا من منطق الثقة، نتيجة غياب المقاربة الاستباقية وعدم الإنصات إلى المشاكل"، مضيفا: "لا حوار لا تواصل، وإنما يوجد تردد وبطء في المواقف، فضلا عن اعتماد المقاربة الحلول الترقيعية الإطفائية، المتمثلة أساسا في الحسيمة وجرادة والمقاطعة والفوترة الرقمية، وكذا حملة الضرائب التي مسّت جميع الطبقات".

بركة، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمت بمدينة الدار البيضاء، مُعنونة بـ"الثقة محرك النمو الاقتصادي بالمغرب"، الأربعاء، أشار إلى أن "التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية يخوضان حملة انتخابية سابقة لأوانها، لكن النتيجة هي تعطيل مصالح المواطنين، ومن ثمة يدخل المستثمر في منطق الانتظارية".

"قامت الحكومة بتخفيض أجور الموظفين في إطار إصلاح التقاعد، علاوة على رفع المدارس الحرة لأسعار التمدرس، وعجزها عن تسقيف الأسعار منذ أبريل 2018. ويلاحظ أيضا الصمت وعدم التفاعل واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها، ناهيك عن التملص من المسؤولية، لأن الحكومة لم تقدم تصورها للنموذج التنموي الجديد إلى حد الآن، ولا تلتزم بالآجال التي يحددها الملك ومقتضيات الدستور، في آن واحد"، يردف المسؤول السياسي ذاته.

واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن أن "الثقة هي المحرك الأساسي للتنمية، إذ بيّنت العديد من الدراسات المتنوعة أن الرأسمال الاجتماعي يؤدي إلى خلق فرص الشغل وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ثم ارتفاع الاستهلاك والطلب الداخلي".

وأضاف بركة أن "الثقة تؤدي إلى تحسين نجاعة السياسات العمومية وتقوية الروابط الاجتماعية، لكن يمكن الجزم بكل موضوعية بأن المغرب يعيش أزمة ثقة متعددة، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو الأحزاب أو المؤسسات المنتخبة أو النقابات أو البرلمان".

وشدد الأمين العام لـ"حزب الميزان" على أن "الاستثمار متوقف منذ سنتين، فضلا عن تراجع نسبة الاستهلاك، ثم تدهور القدرة الشرائية ومستوى المعيشة والخدمات الاجتماعية المُقدمة، وكذلك تراجع نسبة التشغيل والساكنة النشيطة، إلى جانب تزايد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات".

"لماذا توجد الأزمة بقوة؟"، يتساءل الفاعل السياسي، قبل أن يعود إلى تعداد المؤشرات التي وصفها بـ"الخطيرة" حول الظاهرة، موردا أن "الهجرة السرية رجعت بقوة، ثم هجرة الأدمغة؛ بعدما سجلت هجرة 600 مهندس و300 طبيب خلال الموسم المنصرم، ما جعل المغرب الرقم الأول في التجنيس".

وأوضح بركة، الذي طالته الكثير من الانتقادات حول "فرنسة العلوم"، أن "البطالة تنتشر في صفوف الشباب حاملي الشهادات، إضافة إلى اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، لأن المواطن يحس بنوع من "الحًكًرَة""، وزاد: "كما تتساءل الطبقة الوسطى عن مصيرها، فضلا عن التراجع المستمر لنسبة النمو، التي انتقلت من أربعة في المائة سنة 2017 إلى ثلاثة في المائة سنة 2018، بينما نترقب تحقيق 2.9 في الموسم الحالي".