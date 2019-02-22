"سميا" تسوِّق أحدث سيارات "BMW" بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

شرعت شركة سميا في تسويق أحدت سيارات علامة "بي إم دابليو" الألمانية في المغرب، ويتعلق الأمر بسيارة "BMW X5" التي حصلت على 89 في المئة من نسبة الأمن عالميا، والتي تحتل المرتبة الأولى قبل سيارتي "فولكس فاجن طوارق" و"جاكوار آي بيس" المرتبتين الثانية والثالثة.

وتتميز سيارات "BMW" بخصائص جذابة على الطرق الوعرة والأداء المضمون على الأرضية الصلبة، بالإضافة إلى الديناميكيات المذهلة. وقد جمعت الشركة كل ذلك في فئة السيارات الرياضية الجديدة "SAV" وأول طرازاتها "X5" النموذجية والرائدة في سوق سيارات الدفع الرباعي القوية.

وتتميز سيارة "X5" لعام 2019 بمظهر رياضي وعصري جذاب، وحصلت على شبكة أمامية ضخمة ومصد رياضي يحتوي على فتحات تهوية أكبر، بالإضافة إلى فتحات تهوية صغيرة خلف الإطارات الأمامية، إلى جانب تصميم جديد للمصابيح الأمامية والخلفية التي تعمل بتقنية "LED" القابلة للتكيف كخيار.

ويساهم الخط الدقيق للأحرف في أجنحة السيارة الذي يرتفع عند الباب الخلفي، بالإضافة إلى التصميم ثلاثي الأبعاد للأغطية الزجاجية، في تسليط الضوء على المظهر العصري لسيارة "X5" الجديدة.

كما زودت المقصورة الداخلية بأفخم المواد مع عجلة قيادة جديدة ولوحة قيادة معدّلة تضم شاشة 12,3 إنش لنظام المعلومات والترفيه الخاص بالسيارة، بالإضافة إلى نظام الإضاءة الداخلي بألوانه المتعددة، وأماكن خاصة لوضع المشروبات يمكن تبريدها أو تسخينها حسب الحاجة.

وتتوفر السيارة بعدة خيارات من المحركات، وهي محرك بنزين بستة أسطوانات وشاحن توربيني يولد قوة 335 حصاناً و450 نيوتن متر من عزم الدوران، في حين تتسارع السيارة من حالة السكون إلى 100 كلم في الساعة في 5,5 ثواني.

أما الخيار الثاني فيأتي بمحرك بنزين بثمانية أسطوانات وشاحن توربيني يولد 455 حصاناً و650 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتسارع من صفر إلى 100 كلم في الساعة خلال 4,7 ثواني.