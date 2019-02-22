"سميا" تسوِّق أحدث سيارات "BMW" بالمغرب

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:02
|13:46
|16:51
|19:21
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تحذير صحّي أوروبي يشدد مراقبة المغرب لحفاظات الأطفال المستوردة
- الخلاف حول لغات التدريس يدفع البرلمان إلى تشكيل "لجنة تقنية"
- زاوية درمان تسجل حالة انتحار جديدة بشفشاون
- تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان
- في مديـح الكتـابة والمحـو
زيان: توصية الأمم المتحدة حول اعتقال بوعشرين تطابق الدستور (5.00)
مندوبية التخطيط تفضح ضعف النقابات .. نسبة المنخرطين 4 بالمئة (5.00)
- بوليف يجهز رجال الدرك والأمن بـ"رادارت أمريكية" لمراقبة السرعة - (89)
- الحكومة ترد على "تعنيف" الأساتذة: السلطات تُحدد مسارات الاحتجاج - (86)
- الخلاف حول لغات التدريس يدفع البرلمان إلى تشكيل "لجنة تقنية" - (72)
- "الجامعة" تقرر عقوبات ثقيلة ضد فريقي وجدة وبركان - (53)
- الإعلام الفرنسي يعمق أزمة المجرد .. والقضاء يرفض سفره للمغرب - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"سميا" تسوِّق أحدث سيارات "BMW" بالمغرب
شرعت شركة سميا في تسويق أحدت سيارات علامة "بي إم دابليو" الألمانية في المغرب، ويتعلق الأمر بسيارة "BMW X5" التي حصلت على 89 في المئة من نسبة الأمن عالميا، والتي تحتل المرتبة الأولى قبل سيارتي "فولكس فاجن طوارق" و"جاكوار آي بيس" المرتبتين الثانية والثالثة.
وتتميز سيارات "BMW" بخصائص جذابة على الطرق الوعرة والأداء المضمون على الأرضية الصلبة، بالإضافة إلى الديناميكيات المذهلة. وقد جمعت الشركة كل ذلك في فئة السيارات الرياضية الجديدة "SAV" وأول طرازاتها "X5" النموذجية والرائدة في سوق سيارات الدفع الرباعي القوية.
وتتميز سيارة "X5" لعام 2019 بمظهر رياضي وعصري جذاب، وحصلت على شبكة أمامية ضخمة ومصد رياضي يحتوي على فتحات تهوية أكبر، بالإضافة إلى فتحات تهوية صغيرة خلف الإطارات الأمامية، إلى جانب تصميم جديد للمصابيح الأمامية والخلفية التي تعمل بتقنية "LED" القابلة للتكيف كخيار.
ويساهم الخط الدقيق للأحرف في أجنحة السيارة الذي يرتفع عند الباب الخلفي، بالإضافة إلى التصميم ثلاثي الأبعاد للأغطية الزجاجية، في تسليط الضوء على المظهر العصري لسيارة "X5" الجديدة.
كما زودت المقصورة الداخلية بأفخم المواد مع عجلة قيادة جديدة ولوحة قيادة معدّلة تضم شاشة 12,3 إنش لنظام المعلومات والترفيه الخاص بالسيارة، بالإضافة إلى نظام الإضاءة الداخلي بألوانه المتعددة، وأماكن خاصة لوضع المشروبات يمكن تبريدها أو تسخينها حسب الحاجة.
وتتوفر السيارة بعدة خيارات من المحركات، وهي محرك بنزين بستة أسطوانات وشاحن توربيني يولد قوة 335 حصاناً و450 نيوتن متر من عزم الدوران، في حين تتسارع السيارة من حالة السكون إلى 100 كلم في الساعة في 5,5 ثواني.
أما الخيار الثاني فيأتي بمحرك بنزين بثمانية أسطوانات وشاحن توربيني يولد 455 حصاناً و650 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتسارع من صفر إلى 100 كلم في الساعة خلال 4,7 ثواني.