"أورنج" تتحالف مع "غوغل" في السوق المغربية

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "أورنج" تحالفها مع العملاق العالمي "غوغل" لطرح باقات من خدمات الحوسبة السحابية الموجهة للأفراد والمقاولات في السوق المغربي.

وقال عبد السلام قباج، المسؤول عن المنتجات بشركة "أورنج"، إن الحاجيات التكنولوجية للمقاولات المغربية بدأت تتطور بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع "أورنج" إلى التعاقد مع مجموعة من المزودين لتوفير هذه الخدمات بأسعار في متناول المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح قباج، خلال لقاء نظمته الشركة لتقديم باقات "G SUITE" لفائدة الأفراد والمقاولات، أن "أورنج" تعمل على توفير العديد من الخدمات، من ضمنها تلك التي توفرها مجموعة "غوغل" العالمية لفائدة المقاولات وحاملي المشاريع المبتكرة، من أجل مواكبة احتياجاتهم والرفع من مستوى تنافسيتهم في السوقين المغربي والدولي.

وأفاد المسؤول عن المنتجات بشركة "أورنج" بأن التكنولوجيا فتحت الباب لظهور حاجيات جديدة للمقاولات المغربية، تتمثل في الحوسبة السحابية والإنترنيت فائق السرعة في ظل اتساع دائرة استعمال الهواتف الذكية في أعمال هذه الشركات، التي شرعت في توظيف هذا الأمر من أجل تقليص التكاليف والتأقلم أكثر مع حاجيات زبنائها.

وأضاف المتحدث: "في هذا الإطار، شرعنا في تسويق باقات (Google SUITE) التي تمنح للعاملين في المقاولات إمكانية الاستفادة من بريد إلكتروني باسم نطاق المقاولة، وفضاء حوسبي سحابي للتخزين يبتدئ من 30 جيغابايت، والمحادثة الفورية مع زملاء العمل، وحلول تحرير الملفات وغيرها".

وأورد قباج أن هذه الحلول تعتبر فضاء عمل افتراضي حقيقي يساهم في تسهيل مأمورية ومهام العاملين في المقاولة التي تنخرط في هذه الباقات، التي يبتدئ سعر الاشتراك الشهري فيها انطلاقا من 50 درهما.