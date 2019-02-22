"الفاو" توقع شراكة مع المغرب لتدعيم الصيد التقليدي في المملكة

هسبريس - نور الدين إكجان

وقعت منظمة التغذية والزراعة العالمية (FAO ــــ فاو) والمملكة المغربية، ضمن فعاليات معرض أليوتيس الدولي المقام بأكادير، اتفاقية تتعلق بدمج صيادي الأسماك بطرق تقليدية في إدارة وتسيير مصائد الأسماك وتدعيم قدراتهم التدبيرية على الصعيد الوطني.

مراسيم التوقيع التي جرت الخميس، حضرتها فلورنس رول، ممثلة منظمة "الفاو" بالمغرب، وزكية الدريوش، السكرتيرة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة. ويهدف الاتفاق كذلك إلى تقديم المساعدات التقنية للصيادين التي تعتبر جزءا مهما من مجالات اشتغال "الفاو" بالمغرب.

وتروم الاتفاقية أيضا تعزيز دور المنظمات المهنية التقليدية، والمساهمة في تحسين القدرات التقنية والإدارية للصيادين، فضلا عن تحسين وتلقين ممارسات الصيد المسؤول للمشتغلين في القطاع، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري يوظف أزيد من 40.000 مغربي، ويدر ملياري درهم سنويا على خزينة الدولة.

فلورنس رول، ممثلة "الفاو" بالمغرب، قالت إن "الاتفاقية الموقعة اليوم تمتد لسنة كاملة، وتهدف إلى تقوية قطاع الصيد بالمغرب، ودعم مسائله التقنية"، مشيرة إلى أن "المنظمة سعيدة بالتوافق والتوقيع مع المغرب، وسيكون الاشتغال بشكل مشترك".

وأضافت رول، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المستفيد الأول من الاتفاقية هم الحرفيون الذين يشتغلون بشكل تقليدي داخل الحدود المغربية"، وزادت: "سيتم تعزيز معارفهم على المستوى التقني، والتدبيري، والإداري كذلك".

وتمنت المسؤولة الدولية أن يكون للاتفاقية الموقعة أثر إيجابي على الصيد البحري، وعلى مختلف الأنشطة المتعلقة به داخل المملكة المغربية.

بدورها، قالت زكية الدريوش، السكرتيرة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة، إن "الاتفاقية الموقعة اليوم مع المنظمة العالمية للتغذية مهمة جدا، وستمكن من استكمال ورش النهوض بقطاع الصيد التقليدي بالمغرب".

وأضافت الدريوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الصيد التقليدي قطاع حيوي حقق خلال السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية، حيث انخرط البحارة في الضمان الاجتماعي، ويتوفرون على التأمين".

وأوضحت المسؤولة الوزارية أن "اتفاقية اليوم ستُمكن من تكوين الصيادين لتطبيق المعايير الدوليةّ من أجل ضمان تصدير منتوجاتهم نحو الخارج".

من جهته أورد، عبد الله البليهي، رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، أن "الاتفاقية هي نتيجة لعمل دام سنتين، حصل من خلالها المهنيون على التمويل، واليوم تفعلها الوزارة على أرض الواقع"، لافتا إلى أن "الاشتغال سينطلق منذ اليوم".

وأضاف البليهي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن منظمة "الفاو" لم يكن بإمكانها الاشتغال داخل المغرب لولا اتفاقية اليوم، مبرزا أن "مجال عملها سيشمل جميع مدن المملكة من السعيدية إلى الداخلة، وستكون له إيجابيات كثيرة".