"سياش" يواصل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية

هسبريس من الدار البيضاء

عبر رئيس المجلس الإداري لمصرف "سياش بنك" (CIH BANK)، أحمد رحو، عن ارتياحه للنتائج المالية الإيجابية التي حققتها المجموعة المصرفية خلال العام الماضي.

وخلال مؤتمر صحافي عقده، الجمعة، بمدينة الدار البيضاء لاستعراض الحصيلة المالية لـ"سياش"، أكد رحو أن النتيجة الصافية للبنك بلغت خلال 2018 ما يناهز 455 مليون درهم.

وسجل رئيس مصرف "سياش بنك" انتعاشا كبيرا في الناتج البنكي الصافي بنسبة 10.4 في المائة بعد استقراره في مستوى 2.24 مليار درهم.

ونجح بنك "سياش" في تسجيل زيادة كبيرة في حجم الودائع البنكية، بلغت نسبتها 16 في المائة خلال سنة 2018، حيث بلغت 37 مليار درهم.

ويراهن المصرف على التركيز بشكل متواصل على تعزيز موقعه في مجال تمويل الأنشطة الاقتصادية للمقاولات واستقطاب مزيد من الادخار والعمل على توسيع حصته السوقية.

واستقرت قروض الزبائن في مستوى 47.4 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 17.4 في المائة، فيما بلغت الحصيلة المجمعة للمجموعة المصرفية 64.9 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 21.1 في المائة.

ووصلت كلفة المخاطر المجمعة 219 مليون درهم، عوض 58 مليار درهم في دجنبر 2017، نتيجة تطور مخاطر قروض السكن الاجتماعي، التي يسلمها القرض العقاري والسياحي، والتي بلغت 224 مليون درهم عوض 50 مليون درهم.

واستقرت حصة المجموعة من النتيجة الصافية في مستوى 455 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017.

ويؤكد المسؤولون أن القرض السياحي سيواصل تعزيز خدمات المجموعة المصرفية، التي يشرف على إدارتها الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المقاولات الذكية العاملة في القطاعات التكنولوجية.